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Supreme strength: Justice Ginsburg’s workout becoming a book

By Jessica Gresko
Associated Press

Published: June 2, 2017 - 03:21 PM | Updated: June 2, 2017 - 03:29 PM
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This illustration provided by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company shows the cover of a workout book co-authored by Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburgs long-time trainer Bryant Johnson entitled: The RBG Workout: How She Stays Strong...and You Can Too! The 112-page book, scheduled for release Oct. 3, will include illustrations of the 84-year-old Justice Ginsburg doing the exercises in her judicial robes, with purple leggings and her trusty sneakers. (Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company via AP


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