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Survey finds U.S. honeybee losses improve from horrible to bad

By Seth Borenstein
Associated Press

Published: May 25, 2017 - 11:12 AM
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Bill Whitney of City Bee Savers holds a queen cage (queen is out of view) as other bees are attracted to the queens pheromone on the roof of 540 W. Madison, an office building in the West Loop Tuesday May 16, 2017 in Chicago. (Phil Velasquez/ Chicago Tribune/TNS)


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