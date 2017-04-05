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Survey: U.S. companies add 263K jobs in March, most in 2 years

By Christopher S. Rugaber
Associated Press

Published: April 5, 2017 - 09:52 AM
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FILE - In this Tuesday, Jan. 10, 2017, file photo, Elizabeth Long, a Smoothie Stop employee, pours a smoothie at the YMCA in Charleston, W. Va. U.S. private businesses added the most jobs in more than two years in March 2017, a private survey found, a third straight month of robust gains. Payroll processor ADP says businesses added 263,000 jobs in March, the most since December 2014. (Sam Owens/Charleston Gazette-Mail via AP, File)


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