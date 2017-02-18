Survivors of Japanese internment camps commemorate 75th anniversary of executive order

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U0FOIEZSQU5DSVNDTzogU2F0c3VraSBJbmEgd2FzIGJvcm4gYmVoaW5kIGJhcmJlZCB3aXJl
IGluIGEgcHJpc29uIGNhbXAgZHVyaW5nIFdvcmxkIFdhciBJSSwgdGhlIGRhdWdodGVyIG9mIFUu
Uy4gY2l0aXplbnMgZm9yY2VkIGZyb20gdGhlaXIgaG9tZSB3aXRob3V0IGR1ZSBwcm9jZXNzIGFu
ZCBsb2NrZWQgdXAgZm9yIHllYXJzIGZvbGxvd2luZyBKYXBhbiYjODIxNztzIGF0dGFjayBvbiBQ
ZWFybCBIYXJib3IuPC9wPjxwPlJvdWdobHkgMTIwLDAwMCBKYXBhbmVzZSBpbW1pZ3JhbnRzIGFu
ZCBKYXBhbmVzZS1BbWVyaWNhbnMgd2VyZSBzZW50IHRvIGRlc29sYXRlIGNhbXBzIHRoYXQgZG90
dGVkIHRoZSBXZXN0IGJlY2F1c2UgdGhlIGdvdmVybm1lbnQgY2xhaW1lZCB0aGV5IG1pZ2h0IHBs
b3QgYWdhaW5zdCB0aGUgVS5TLiBUaG91c2FuZHMgd2VyZSBlbGRlcmx5LCBkaXNhYmxlZCwgY2hp
bGRyZW4gb3IgaW5mYW50cyB0b28geW91bmcgdG8ga25vdyB0aGUgbWVhbmluZyBvZiB0cmVhc29u
LiBUd28tdGhpcmRzIHdlcmUgY2l0aXplbnMuPC9wPjxwPkFuZCBub3csIGFzIHN1cnZpdm9ycyBj
b21tZW1vcmF0ZSB0aGUgNzV0aCBhbm5pdmVyc2FyeSBvZiB0aGUgZXhlY3V0aXZlIG9yZGVyIHRo
YXQgYXV0aG9yaXplZCB0aGVpciBpbmNhcmNlcmF0aW9uLCB0aGV5JiM4MjE3O3JlIGFsc28gc3Bl
YWtpbmcgb3V0IHRvIG1ha2Ugc3VyZSB0aGF0IHdoYXQgaGFwcGVuZWQgdG8gdGhlbSBkb2VzbiYj
ODIxNzt0IGhhcHBlbiB0byBNdXNsaW1zLCBMYXRpbm9zIG9yIG90aGVyIGdyb3Vwcy48L3A+PHA+
VGhleSYjODIxNztyZSBhbGFybWVkIGJ5IHJlY2VudCBleGVjdXRpdmUgb3JkZXJzIGZyb20gUHJl
c2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCB0aGF0IGxpbWl0IHRyYXZlbCBhbmQgc2luZ2xlIG91dCBpbW1p
Z3JhbnRzLjwvcD48cD5JbiBKYW51YXJ5LCBUcnVtcCBiYW5uZWQgdHJhdmVsZXJzIGZyb20gc2V2
ZW4gbWFqb3JpdHkgTXVzbGltIG5hdGlvbnMgZnJvbSBlbnRlcmluZyB0aGUgVS5TLiBBIGZlZGVy
YWwgY291cnQgaGFsdGVkIHRoZSBiYW4uIFRydW1wIHNhaWQgVGh1cnNkYXkgdGhhdCBoZSB3b3Vs
ZCBpc3N1ZSBhIHJlcGxhY2VtZW50IG9yZGVyIHRoaXMgd2Vlay48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGtu
b3cgd2hhdCBpdCBzb3VuZHMgbGlrZS4gV2Uga25vdyB3aGF0IHRoZSBtb29kIG9mIHRoZSBjb3Vu
dHJ5IGNhbiBiZS4gV2Uga25vdyBhIHByZXNpZGVudCB3aG8gaXMgZ29pbmcgdG8gc2VlIHBlb3Bs
ZSBpbiBhIHdheSB0aGF0IGNvdWxkIHZpY3RpbWl6ZSB1cywmIzgyMjE7IHNhaWQgSW5hLCBhIDcy
LXllYXItb2xkIHBzeWNob3RoZXJhcGlzdCB3aG8gbGl2ZXMgaW4gT2FrbGFuZCwgQ2FsaWYuPC9w
PjxwPlByZXNpZGVudCBGcmFua2xpbiBELiBSb29zZXZlbHQgc2lnbmVkIEV4ZWN1dGl2ZSBPcmRl
ciA5MDY2IG9uIEZlYi4gMTksIDE5NDIsIHRvIHByb3RlY3QgYWdhaW5zdCBlc3Bpb25hZ2UgYW5k
IHNhYm90YWdlLiBOb3RpY2VzIGFwcGVhcmVkIG9yZGVyaW5nIHBlb3BsZSBvZiBKYXBhbmVzZSBk
ZXNjZW50IHRvIHJlcG9ydCB0byBjaXZpbCBzdGF0aW9ucyBmb3IgdHJhbnNwb3J0LjwvcD48cD5E
ZXNwZXJhdGUgZmFtaWxpZXMgc29sZCBvZmYgYmVsb25naW5ncyBmb3IgY2hlYXAgYW5kIHBhY2tl
ZCB3aGF0IHRoZXkgY291bGQuIFRoZSBsdWNraWVyIG9uZXMgaGFkIHdoaXRlIGZyaWVuZHMgd2hv
IGFncmVlZCB0byBjYXJlIGZvciBob3VzZXMsIGZhcm1zIGFuZCBidXNpbmVzc2VzIGluIHRoZWly
IGFic2VuY2UuPC9wPjxwPiYjODIyMDtPdGhlcnMgd2hvIGNvdWxkbiYjODIxNzt0IHBheSB0aGVp
ciBtb3J0Z2FnZSwgY291bGRuJiM4MjE3O3QgcGF5IHRoZWlyIGJpbGxzLCB0aGV5IGxvc3QgZXZl
cnl0aGluZy4gU28gdGhleSBoYWQgdG8gcHJldHR5IG11Y2ggc3RhcnQgZnJvbSBzY3JhdGNoLCYj
ODIyMTsgc2FpZCBSb3NhbHluIFRvbmFpLCA1NiwgZXhlY3V0aXZlIGRpcmVjdG9yIG9mIHRoZSBO
YXRpb25hbCBKYXBhbmVzZSBBbWVyaWNhbiBIaXN0b3JpY2FsIFNvY2lldHkgaW4gU2FuIEZyYW5j
aXNjby48L3A+PHA+VG9uYWkgd2FzIHNob2NrZWQgdG8gbGVhcm4gaW4gbWlkZGxlIHNjaG9vbCB0
aGF0IHRoZSBVLlMuIGdvdmVybm1lbnQgaGFkIGluY2FyY2VyYXRlZCBoZXIgbW90aGVyLCBhdW50
cyBhbmQgZ3JhbmRwYXJlbnRzLiBIZXIgZmFtaWx5IGhhZG4mIzgyMTc7dCB0YWxrZWQgYWJvdXQg
aXQuIDwvcD48cD5IZXIgb3JnYW5pemF0aW9uLCB0aGUgSmFwYW5lc2UgQW1lcmljYW4gQ2l0aXpl
bnMgTGVhZ3VlIGFuZCBvdGhlcnMgb3Bwb3NlIHRoZSB1c2Ugb2YgdGhlIHdvcmQgJiM4MjIwO2lu
dGVybm1lbnQuJiM4MjIxOyBUaGV5IHNheSB0aGUgZ292ZXJubWVudCB1c2VkIGV1cGhlbWlzbXMg
dG8gaGlkZSB0aGUgZmFjdCB0aGF0IFUuUy4gY2l0aXplbnMgd2VyZSBpbmNhcmNlcmF0ZWQgYW5k
IHRoZSBDb25zdGl0dXRpb24gdmlvbGF0ZWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtBbHRob3VnaCB0aGUgdGhy
ZWF0IG9mIHRlcnJvcmlzbSBpcyByZWFsLCB3ZSBtdXN0IGxlYXJuIGZyb20gb3VyIGhpc3Rvcnkg
YW5kIG5vdCBhbGxvdyBvdXIgZmVhcnMgdG8gb3ZlcndoZWxtIG91ciB2YWx1ZXMsJiM4MjIxOyB0
aGUgSmFwYW5lc2UgQW1lcmljYW4gQ2l0aXplbnMgTGVhZ3VlIHNhaWQgaW4gYSBzdGF0ZW1lbnQu
PC9wPjxwPk9yZGVycyBhZ2FpbnN0IEphcGFuZXNlLUFtZXJpY2FucyB3ZXJlIHJldm9rZWQgYWZ0
ZXIgdGhlIHdhciBlbmRlZCBpbiAxOTQ1LiBUaGV5IHJldHVybmVkIHRvIGhvc3RpbGl0eSBhbmQg
ZGlzY3JpbWluYXRpb24gaW4gZmluZGluZyB3b3JrIG9yIHBsYWNlcyB0byBsaXZlLjwvcD48cD5B
IGNvbmdyZXNzaW9uYWwgY29tbWlzc2lvbiBmb3JtZWQgaW4gMTk4MCBibGFtZWQgdGhlIGluY2Fy
Y2VyYXRpb24gb24gJiM4MjIwO3JhY2UgcHJlanVkaWNlLCB3YXIgaHlzdGVyaWEgYW5kIGEgZmFp
bHVyZSBvZiBwb2xpdGljYWwgbGVhZGVyc2hpcC4mIzgyMjE7PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.