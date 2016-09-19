Suspect is shot and captured in New York-area bombings

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TElOREVOLCBOLkouOiBBIE5ldyBKZXJzZXkgcG9saWNlIG9mZmljZXIgcmVzcG9uZGluZyB0
byBhIGNhbGwgYWJvdXQgYSBob29kaWVkIHZhZ3JhbnQgY3VybGVkIHVwIGFzbGVlcCBpbiB0aGUg
ZG9vcndheSBvZiBhIGJhciByb3VzZWQgaGltIGFuZCBxdWlja2x5IHJlY29nbml6ZWQgaGlzIGJl
YXJkZWQgZmFjZSBhcyB0aGF0IG9mIHBlcmhhcHMgdGhlIG1vc3Qgd2FudGVkIG1hbiBpbiBBbWVy
aWNhLjwvcD48cD5BaG1hZCBLaGFuIFJhaGFtaSAmIzgyMTI7IGlkZW50aWZpZWQgaW4gYW4gRkJJ
IGJ1bGxldGluIGp1c3QgaG91cnMgZWFybGllciBhcyBhIG1hbiB3YW50ZWQgaW4gdGhlIHdlZWtl
bmQgYm9tYmluZ3MgaW4gTmV3IFlvcmsgQ2l0eSBhbmQgTmV3IEplcnNleSAmIzgyMTI7IHB1bGxl
ZCBhIGd1biwgc2hvdCB0aGUgb2ZmaWNlciBhbmQgdHJpZ2dlcmVkIGEgcnVubmluZyBndW5iYXR0
bGUgaW4gdGhlIHN0cmVldCB0aGF0IGVuZGVkIHdpdGggUmFoYW1pIHdvdW5kZWQgYW5kIGluIGN1
c3RvZHkgTW9uZGF5LCBhdXRob3JpdGllcyBzYWlkLjwvcD48cD5BIGJsb29kaWVkIFJhaGFtaSB3
YXMgbG9hZGVkIGludG8gdGhlIGJhY2sgb2YgYW4gYW1idWxhbmNlLCBqdXN0IDUwIGhvdXJzIGFm
dGVyIHRoZSBmaXJzdCBibGFzdCB0aGF0IHN0YXJ0ZWQgaXQgYWxsLjwvcD48cD5SYWhhbWksIDI4
LCBhIG5hdHVyYWxpemVkIFUuUy4gY2l0aXplbiBmcm9tIEFmZ2hhbmlzdGFuIHdobyBsaXZlZCB3
aXRoIGhpcyBmYW1pbHkgaW4gRWxpemFiZXRoLCBOLkouLCB1bmRlcndlbnQgc3VyZ2VyeSBmb3Ig
YSBndW5zaG90IHdvdW5kIHRvIHRoZSBsZWcgYXMgYXV0aG9yaXRpZXMgYmVnYW4gZHJhd2luZyB1
cCBjaGFyZ2VzIGluIGEgY2FzZSB0aGF0IHNwcmVhZCBmZWFyIGFjcm9zcyB0aGUgTmV3IFlvcmsg
YXJlYSBhbmQgcmV2aXZlZCBhbnhpZXR5IGFib3V0IGhvbWVncm93biB0ZXJyb3Jpc20uIFRoZSBv
ZmZpY2VyIHdob20gUmFoYW1pIHNob3Qgd2FzIHNhdmVkIGJ5IGhpcyBidWxsZXRwcm9vZiB2ZXN0
LCBhdXRob3JpdGllcyBzYWlkLiA8L3A+PHA+TmV3IFlvcmsgTWF5b3IgQmlsbCBkZSBCbGFzaW8g
c2FpZCBvZmZpY2lhbHMgaGF2ZSBldmVyeSByZWFzb24gdG8gYmVsaWV2ZSB0aGUgc2VyaWVzIG9m
IGJvbWJpbmdzICYjODIyMDt3YXMgYW4gYWN0IG9mIHRlcnJvciwmIzgyMjE7IHRob3VnaCBpbnZl
c3RpZ2F0b3JzIHNhaWQgUmFoYW1pJiM4MjE3O3MgZXhhY3QgbW90aXZlIGlzbiYjODIxNzt0IHll
dCBjbGVhci48L3A+PHA+V2l0aCBSYWhhbWkmIzgyMTc7cyBhcnJlc3QsIG9mZmljaWFscyBzYWlk
IHRoZXkgaGF2ZSBubyBpbmRpY2F0aW9uIHRoZXJlIGFyZSBtb3JlIGJvbWJzIG9yIHN1c3BlY3Rz
IHRvIGZpbmQsIHRob3VnaCB0aGV5IGNhdXRpb25lZCB0aGF0IHRoZXkgYXJlIHN0aWxsIGludmVz
dGlnYXRpbmcuPC9wPjxwPlN0aWxsLCBhZnRlciBhIHdoaXJsd2luZCBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIHRo
YXQgcHV0IFJhaGFtaSBpbiBjdXN0b2R5IGluIGp1c3QgdHdvIGRheXMmIzgyMTc7IHRpbWUsICYj
ODIyMDtJJiM4MjE3O20gYSBsb3QgaGFwcGllciB0b2RheSB0aGFuIEkgd2FzIHllc3RlcmRheSwm
IzgyMjE7IE5ldyBZb3JrIENpdHkgUG9saWNlIENvbW1pc3Npb25lciBKYW1lcyBPJiM4MjE3O05l
aWxsIHNhaWQuPC9wPjxwPlRoZSBwcm9iZSBzdGFydGVkIHdoZW4gYSBwaXBlIGJvbWIgYmxldyB1
cCBTYXR1cmRheSBtb3JuaW5nIGluIFNlYXNpZGUgUGFyaywgTi5KLiwgYmVmb3JlIGEgY2hhcml0
eSByYWNlIHRvIGJlbmVmaXQgTWFyaW5lcy4gTm8gb25lIHdhcyBpbmp1cmVkLjwvcD48cD5UaGVu
IGEgc2hyYXBuZWwtcGFja2VkIHByZXNzdXJlLWNvb2tlciBib21iIHNpbWlsYXIgdG8gdGhvc2Ug
dXNlZCBpbiB0aGUgQm9zdG9uIE1hcmF0aG9uIGF0dGFjayBleHBsb2RlZCBTYXR1cmRheSBuaWdo
dCBpbiBOZXcgWW9yayYjODIxNztzIENoZWxzZWEgc2VjdGlvbiwgd291bmRpbmcgMjkgcGVvcGxl
LCBub25lIHNlcmlvdXNseS4gQW4gdW5leHBsb2RlZCBwcmVzc3VyZS1jb29rZXIgYm9tYiB3YXMg
Zm91bmQgYmxvY2tzIGF3YXkuPC9wPjxwPkxhdGUgU3VuZGF5IG5pZ2h0LCBmaXZlIGV4cGxvc2l2
ZSBkZXZpY2VzIHdlcmUgZGlzY292ZXJlZCBpbiBhIHRyYXNoIGNhbiBhdCBhbiBFbGl6YWJldGgg
dHJhaW4gc3RhdGlvbi4gSW52ZXN0aWdhdG9ycyBzYWlkIHRoZXkgYXJlIHN0aWxsIGdhdGhlcmlu
ZyBldmlkZW5jZSBhbmQgaGF2ZSBub3QgcHVibGljbHkgdGllZCBSYWhhbWkgdG8gdGhvc2UgZGV2
aWNlcy48L3A+PHA+TGF0ZSBNb25kYXksIGEgaG9zcGl0YWxpemVkIFJhaGFtaSB3YXMgY2hhcmdl
ZCBpbiBOZXcgSmVyc2V5IHdpdGggZml2ZSBjb3VudHMgb2YgYXR0ZW1wdGVkIG11cmRlciBvZiBw
b2xpY2Ugb2ZmaWNlcnMgaW4gY29ubmVjdGlvbiB3aXRoIHRoZSBzaG9vdG91dCBhbmQgd2FzIGhl
bGQgb24gJDUuMiBtaWxsaW9uIGJhaWwuIEZlZGVyYWwgcHJvc2VjdXRvcnMgc2FpZCB0aGV5IHdl
cmUgc3RpbGwgd2VpZ2hpbmcgY2hhcmdlcyBvdmVyIHRoZSBib21iaW5ncy48L3A+PHA+SXQgd2Fz
biYjODIxNzt0IGtub3duIGlmIFJhaGFtaSBoYWQgYW4gYXR0b3JuZXkuIE1lc3NhZ2VzIGxlZnQg
Zm9yIGZhbWlseSBtZW1iZXJzIHdlcmUgbm90IGltbWVkaWF0ZWx5IHJldHVybmVkLjwvcD48cD5D
bGFzaGVzIHdpdGggY2l0eTwvcD48cD5SYWhhbWkgbGl2ZWQgd2l0aCBoaXMgZmFtaWx5IGFib3Zl
IHRoZWlyIGZyaWVkLWNoaWNrZW4gcmVzdGF1cmFudCBpbiBFbGl6YWJldGgsIGFuZCBoaXMgcmVs
YXRpdmVzIGhhdmUgY2xhc2hlZCB3aXRoIHRoZSBjaXR5IG92ZXIgY2xvc2luZyB0aW1lcyBhbmQg
bm9pc2UgY29tcGxhaW50cyB0aGV5IHNhaWQgd2VyZSB0aW5nZWQgd2l0aCBhbnRpLU11c2xpbSBz
ZW50aW1lbnQuIEEgY2hpbGRob29kIGZyaWVuZCwgRmxlZSBKb25lcywgc2FpZCBSYWhhbWkgaGFk
IGJlY29tZSBtb3JlIHJlbGlnaW91cyBhZnRlciByZXR1cm5pbmcgZnJvbSBhIHRyaXAgdG8gQWZn
aGFuaXN0YW4gc2V2ZXJhbCB5ZWFycyBhZ28uPC9wPjxwPkJ1dCBXaWxsaWFtIFN3ZWVuZXkgSnIu
LCB0aGUgRkJJJiM4MjE3O3MgYXNzaXN0YW50IGRpcmVjdG9yIGluIE5ldyBZb3JrLCBzYWlkIHRo
ZXJlIHdlcmUgbm8gaW5kaWNhdGlvbnMgUmFoYW1pIHdhcyBvbiBsYXcgZW5mb3JjZW1lbnQmIzgy
MTc7cyByYWRhciBhdCB0aGUgdGltZSBvZiB0aGUgYm9tYmluZ3MuPC9wPjxwPkF1dGhvcml0aWVz
IHplcm9lZCBpbiBvbiBoaW0gYXMgdGhlIHBvdGVudGlhbCBib21iZXIgYWZ0ZXIgYSBmaW5nZXJw
cmludCBhbmQgRE5BIGxpZnRlZCBmcm9tIG9uZSBvZiB0aGUgTmV3IFlvcmsgc2l0ZXMgYW5kICYj
ODIyMDtjbGVhciBhcyBkYXkmIzgyMjE7IHN1cnZlaWxsYW5jZSB2aWRlbyBmcm9tIHRoZSBib21i
aW5nIHNjZW5lIGhlbHBlZCBpZGVudGlmeSBoaW0sIGFjY29yZGluZyB0byB0aHJlZSBsYXcgZW5m
b3JjZW1lbnQgbWVtYmVycyB3aG8gc3Bva2UgdG8gdGhlIEFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3Mgb24gY29u
ZGl0aW9uIG9mIGFub255bWl0eSBiZWNhdXNlIHRoZXkgd2VyZSBub3QgYXV0aG9yaXplZCB0byBk
aXNjdXNzIHRoZSBjYXNlLjwvcD48cD5GaXZlIHBlb3BsZSB3ZXJlIHB1bGxlZCBvdmVyIFN1bmRh
eSBuaWdodCBpbiBhIHZlaGljbGUgYXNzb2NpYXRlZCB3aXRoIFJhaGFtaSBidXQgd2VyZSBxdWVz
dGlvbmVkIGFuZCByZWxlYXNlZCwgU3dlZW5leSBzYWlkLCBkZWNsaW5pbmcgdG8gc2F5IHdoZXRo
ZXIgdGhleSBtaWdodCBsYXRlciBmYWNlIGNoYXJnZXMuIFRoZSBsYXcgZW5mb3JjZW1lbnQgb2Zm
aWNpYWxzIHNhaWQgYXQgbGVhc3Qgb25lIG9mIFJhaGFtaSYjODIxNztzIHJlbGF0aXZlcyB3YXMg
aW4gdGhlIGNhciwgd2hpY2ggYXBwZWFyZWQgaGVhZGVkIHRvd2FyZCBLZW5uZWR5IEFpcnBvcnQg
aW4gTmV3IFlvcmsgYWZ0ZXIgY29taW5nIGZyb20gTmV3IEplcnNleS48L3A+PHA+TGluZGVuIE1h
eW9yIERlcmVrIEFybXN0ZWFkIHNhaWQgdGhlIGJyZWFrIGluIHRoZSBjYXNlIGNhbWUgbGF0ZSBN
b25kYXkgbW9ybmluZywgd2hlbiBhIGJhciBvd25lciByZXBvcnRlZCBzb21lb25lIGFzbGVlcCBp
biBoaXMgZG9vcndheS48L3A+PHA+SmFjayBNYXp6YSwgY28tbWFuYWdlciBvZiBuZWFyYnkgVi5D
Lk0uUi4gVHJ1Y2sgU2VydmljZXMsIHNhaWQgdGhlIGJhciBvd25lciBjYW1lIG92ZXIgZXhjbGFp
bWluZyBhYm91dCB0aGUgc2xlZXBpbmcgbWFuLCBhbmQgTWF6emEgd2Fsa2VkIG92ZXIgdG8gc2Vl
IGEgbWFuIGN1cmxlZCB1cCB3aXRoIGEgc3dlYXRzaGlydCBob29kIHB1bGxlZCBvdmVyIGhpcyBo
ZWFkIGluIHRoZSByYWluLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SGUgbG9va2VkIGxpa2UgYSBidW0sJiM4MjIx
OyBNYXp6YSBzYWlkLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.