All CATEGORIES
☰ Menu

Suspect is shot and captured in New York-area bombings

By Deepti Hajela  and Jake Pearson
Associated Press

Published: September 19, 2016 - 08:11 AM | Updated: September 20, 2016 - 07:39 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Crime scene investigators work at the scene of an explosion on West 23rd street in Manhattan's Chelsea neighborhood, in New York, Sunday, Sept. 18, 2016, after an incident that injured passers-by Saturday night. (AP Photo/Craig Ruttle)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

racewho21_zarembka_01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Akron Marathon: Who’s Racing? A photo launched Amy Zarembka’s journey

Wherever Amy Zarembka goes, she carries a photo from five years ago in her planner.

vandals21cut_02
Vandals soak firefighting gear with suspected urine, damage Macedonia substation
Corrections and clarifications — Sept. 21
uapave21cut_1
UA program of peer advisers helping vets adjust to campus life
butts21cut_1
Obituary: The Rev. Dennis K. Butts Sr. of the House of the Lord
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next