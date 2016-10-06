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Sweeping views, grass roof for new Statue of Liberty Museum

By Ula Ilnytzky
Associated Press

Published: October 6, 2016 - 08:19 PM
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This artist rendering provided by the Statue of Liberty-Ellis Island Foundation shows a design for a new free-standing Statue of Liberty Museum on Liberty Island. The groundbreaking ceremony Thursday markes the start of construction for the 20,000-square-foot building, slated to open in 2019 across the circular plaza from the statue. (Statue of Liberty-Ellis Island Foundation via AP)


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