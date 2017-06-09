Teen in texting-suicide case researched suicide methods

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VEFVTlRPTiwgTWFzcy46IFRoZSBNYXNzYWNodXNldHRzIHRlZW5hZ2VyIHByb3NlY3V0b3Jz
IHNheSB3YXMgY29heGVkIGJ5IHRleHQgbWVzc2FnZXMgZnJvbSBoaXMgZ2lybGZyaWVuZCBpbnRv
IGtpbGxpbmcgaGltc2VsZiBoYWQgcmVzZWFyY2hlZCBzdWljaWRlIG9ubGluZSwgYSBkZWZlbnNl
IHdpdG5lc3MgdGVzdGlmaWVkIEZyaWRheS48L3A+PHA+U3RldmVuIFZlcnJvbm5lYXUsIGEgZm9y
ZW5zaWMgaW52ZXN0aWdhdG9yIHdpdGggTVdWIE11bHRpLU1lZGlhIEZvcmVuc2ljcywgc2FpZCBo
ZSBoYWQgYW5hbHl6ZWQgdGhlIGNvbXB1dGVycyBhbmQgcGhvbmVzIG93bmVkIGJ5IENvbnJhZCBS
b3kgSUlJIGFzIHdlbGwgYXMgTWljaGVsbGUgQ2FydGVyLCB3aG8mIzgyMTc7cyBjaGFyZ2VkIGlu
IFJveSYjODIxNztzIEp1bHkgMjAxNCBkZWF0aC48L3A+PHA+Q2FydGVyLCBub3cgMjAsIHdhcyAx
NyB3aGVuIHRoZSAxOC15ZWFyLW9sZCBSb3kgZGllZCBvZiBjYXJib24gbW9ub3hpZGUgcG9pc29u
aW5nIGluIGhpcyBwaWNrdXAgdHJ1Y2sgaW4gYSBzdG9yZSBwYXJraW5nIGxvdCBpbiBGYWlyaGF2
ZW4uIFNoZSBpcyBjaGFyZ2VkIHdpdGggaW52b2x1bnRhcnkgbWFuc2xhdWdodGVyLjwvcD48cD5S
b3kgZ29vZ2xlZCAmIzgyMjA7c3VpY2lkZSBieSBjb3AsJiM4MjIxOyB2aXNpdGVkIGEgd2Vic2l0
ZSB0aGF0IGV4cGxhaW5lZCAmIzgyMjA7RWFzeSwgcXVpY2sgYW5kIHBhaW5sZXNzIHdheXMgdG8g
Y29tbWl0IHN1aWNpZGUsJiM4MjIxOyBhbmQgcmVzZWFyY2hlZCB3aGljaCBtZWRpY2F0aW9ucyB3
b3VsZCBraWxsIGhpbSBpbiBoaXMgc2xlZXAsIFZlcnJvbm5lYXUgc2FpZCBpbiBUYXVudG9uIGp1
dmVuaWxlIGNvdXJ0LjwvcD48cD5PbiBjcm9zcy1leGFtaW5hdGlvbiBieSBwcm9zZWN1dG9yIEth
dGllIFJheWJ1cm4sIFZlcnJvbm5lYXUgYWNrbm93bGVkZ2VkIHRoYXQgaGUgYWxzbyBmb3VuZCBm
YW1pbHkgcGhvdG9zIG9uIFJveSYjODIxNztzIGRldmljZXMgaW4gd2hpY2ggaGUgY291bGQgYmUg
cGVyY2VpdmVkIGFzIGhhcHB5LiBIZSBhbHNvIHNhaWQgQ2FydGVyIGhhZCBsaWtlbHkgZGVsZXRl
ZCBzb21lIG1lc3NhZ2VzIGZyb20gaGVyIHBob25lIHNoZSBoYWQgc2VudCB0byBSb3kuPC9wPjxw
PlRoZSBkZWZlbnNlIGFsc28gY2FsbGVkIGEgcG9saWNlIG9mZmljZXIgZnJvbSBSb3kmIzgyMTc7
cyBob21ldG93biB0byB0aGUgc3RhbmQuPC9wPjxwPk1hdHRhcG9pc2V0dCBQYXRyb2xtYW4gSnVz
dGluIEtpbmcgc2FpZCBoZSBmb3VuZCBSb3kgd2l0aCBhIHN3b2xsZW4gYW5kIGN1dCBmYWNlIG9u
Y2Ugd2hpbGUgcmVzcG9uZGluZyB0byBhbiBhc3NhdWx0IHJlcG9ydC48L3A+PHA+Qm90aCB3aXRu
ZXNzZXMgYXBwZWFyZWQgdG8gYmFjayBhc3NlcnRpb25zIGJ5IENhcnRlciYjODIxNztzIGF0dG9y
bmV5LCBKb3NlcGggQ2F0YWxkbywgdGhhdCBSb3kgaGFkIGxvbmcgY29udGVtcGxhdGVkIHN1aWNp
ZGUgYW5kIHdhcyBkZXByZXNzZWQgcGFydGx5IGJlY2F1c2Ugb2YgcGh5c2ljYWwgYW5kIHZlcmJh
bCBhYnVzZSBmcm9tIGZhbWlseSBtZW1iZXJzLjwvcD48cD5UaGUgZGVmZW5zZSBzdGFydGVkIGNh
bGxpbmcgd2l0bmVzc2VzIGFmdGVyIEp1ZGdlIExhd3JlbmNlIE1vbml6IGRlbmllZCBDYXRhbGRv
JiM4MjE3O3MgbW90aW9uIGZvciBhIGRpcmVjdGVkIHZlcmRpY3Qgb2Ygbm90IGd1aWx0eSwgYSBz
dGFuZGFyZCBsZWdhbCBwcm9jZWR1cmUuIFRoZSBwcm9zZWN1dGlvbiBoYXMgcmVzdGVkLjwvcD48
cD5UaGUgY2FzZSBpcyBiZWluZyBoZWFyZCB3aXRob3V0IGEganVyeSBpbiBqdXZlbmlsZSBjb3Vy
dCBiZWNhdXNlIG9mIENhcnRlciYjODIxNztzIGFnZSBhdCB0aGUgdGltZSBvZiBSb3kmIzgyMTc7
cyBkZWF0aC4gU2hlIHdhcyBjaGFyZ2VkIGFzIGEganV2ZW5pbGUgb2ZmZW5kZXIsIHdoaWNoIGNv
dWxkIHN1YmplY3QgaGVyIHRvIGFkdWx0IHB1bmlzaG1lbnQgaWYgY29udmljdGVkLjwvcD48cD5J
biBhbiB1bnJlbGF0ZWQgVXRhaCBjYXNlLCBhbiAxOC15ZWFyLW9sZCBtYW4gZmFjZXMgYSBtdXJk
ZXIgY2hhcmdlIGZvciBhbGxlZ2VkbHkgdXNpbmcgY2VsbHBob25lIHZpZGVvIHRvIHJlY29yZCB0
aGUgZGVhdGggb2YgYSAxNi15ZWFyLW9sZCBnaXJsIGZvdW5kIGhhbmdlZCBmcm9tIGEgdHJlZS4g
UG9saWNlIHNheSBUeWVyZWxsIEpvZSBQcnp5YnljaWVuIGJvdWdodCB0aGUgcm9wZSBoaXMgZnJp
ZW5kIHVzZWQgbGFzdCB3ZWVrZW5kLCBtYWRlIG5vIGF0dGVtcHQgdG8gaGVscCBoZXIsIGFuZCBy
ZWNvcmRlZCBoZXIgZGVhdGguIEFzc2lzdGVkIHN1aWNpZGUgaXMgaWxsZWdhbCBpbiBVdGFoLiBI
ZSBoYXMgYmVlbiBjaGFyZ2VkIHdpdGggZmlyc3QtZGVncmVlIG11cmRlci48L3A+PHA+VGhlIENh
cnRlciB0cmlhbCBpcyBzY2hlZHVsZWQgdG8gcmVzdW1lIE1vbmRheS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.