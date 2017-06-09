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Teen in texting-suicide case researched suicide methods

Associated Press

Published: June 9, 2017 - 03:34 PM
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Michelle Carter, right, listens to her attorney Joseph Cataldo, center, as defense attorney Cory Madera looks on in Taunton Juvenile Court on Friday, June 9, 2017. A judge has denied a request for a not-guilty verdict by an attorney for Carter who is charged with involuntary manslaughter for allegedly convincing her boyfriend to kill himself through a series of text messages. (Glenn Silva/Fairhaven Neighborhood News/Pool via AP)


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