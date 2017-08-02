Temperate Northwest gets blasted with furnace-like heat

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UE9SVExBTkQsIE9yZS46IEZvcmVjYXN0cyBmb3IgdHJpcGxlLWRpZ2l0IGhlYXQgaGF2ZSBj
YXVzZWQgYSBtaW5vciBwYW5pYyBhY3Jvc3MgdGhlIFBhY2lmaWMgTm9ydGh3ZXN0LCBhIHJlZ2lv
biBmYW1vdXMgZm9yIGNvb2wgd2VhdGhlciB3aGVyZSBtYW55IHBlb3BsZSBkbyBub3QgaGF2ZSBh
aXIgY29uZGl0aW9uaW5nIHRvIGhlbHAgdGhlbSBlbmR1cmUgdGhlIHJhcmUgZnVybmFjZS1saWtl
IGJsYXN0LjwvcD48cD5JbiBub3JtYWxseSB0ZW1wZXJhdGUgT3JlZ29uIGFuZCBXYXNoaW5ndG9u
LCBmYW1pbGllcyBnZW5lcmFsbHkgZ2V0IGJ5IG9uIHdhcm0gZGF5cyBieSBzaW1wbHkgZHJhd2lu
ZyBzaGFkZXMgYW5kIHJ1bm5pbmcgZmFucy4gQnV0IGEgc2VhcmluZyBoaWdoLXByZXNzdXJlIHN5
c3RlbSBpcyBleHBlY3RlZCB0byBtYWtlIFBvcnRsYW5kIGFuZCBTZWF0dGxlIGhvdHRlciB0aGFu
IFBob2VuaXgsIGF0IGxlYXN0IGZvciBhIGNvdXBsZSBvZiBkYXlzLjwvcD48cD5NYW55IGNvbmNl
cm5lZCBjb21tdW5pdGllcyBoYXZlIG9wZW5lZCBjb29saW5nIGNlbnRlcnMgYW5kIHdhcm5lZCBy
ZXNpZGVudHMgdG8gc3RheSBoeWRyYXRlZCwgYXZvaWQgc3RyZW51b3VzIGFjdGl2aXR5IGFuZCBr
ZWVwIHRoZWlyIGRvZ3Mgb3V0IG9mIHBhcmtlZCB2ZWhpY2xlcy48L3A+PHA+VGhlIE5hdGlvbmFs
IFdlYXRoZXIgU2VydmljZSBzbGlnaHRseSBkaWFsZWQgYmFjayBpdHMgZm9yZWNhc3QgZm9yIFBv
cnRsYW5kIHRvIG1hdGNoIG9yIGJyZWFrIGl0cyByZWNvcmQgaGlnaCBvZiAxMDcgZGVncmVlcy4g
TWV0ZW9yb2xvZ2lzdCBEYXZpZCBCaXNob3Agc2FpZCB0aGUgY2l0eSBpcyBub3cgbG9va2luZyBh
dCAxMDQgb3IgMTA1IGRlZ3JlZXMgb24gV2VkbmVzZGF5IGFuZCBUaHVyc2RheS48L3A+PHA+JiM4
MjIwO1dpdGggbGl0dGxlIHRvIG5vIGNsb3VkIGNvdmVyIGF0IG5pZ2h0LCB0aGUgaGlnaGVyIHRl
bXBlcmF0dXJlcyBraW5kIG9mIGhhbmcgYXJvdW5kIGEgbGl0dGxlIGJpdCwmIzgyMjE7IEJpc2hv
cCBzYWlkLiBUaGF0IGNyZWF0ZXMgYSBjeWNsZSBpbiB3aGljaCAmIzgyMjA7dGhlIG5leHQgZGF5
IGlzIGdvaW5nIHRvIGJlIGEgbGl0dGxlIGJpdCB3YXJtZXIgYmVjYXVzZSB3ZSYjODIxNztyZSBh
bHJlYWR5IHN0YXJ0aW5nIG9mZiB3YXJtZXIgdGhhbiB0aGUgcHJldmlvdXMgZGF5LiYjODIyMTs8
L3A+PHA+VGhlIGxhdGVzdCBmb3JlY2FzdCBmb3IgU2VhdHRsZSBhbHNvIHNob3dlZCBwcmVkaWN0
ZWQgaGlnaHMgZWFzaW5nIGEgYml0IGZyb20gZWFybGllciBwcmVkaWN0aW9ucy4gVGhlIHdlYXRo
ZXIgc2VydmljZSBzYWlkIHRoZSBoaWdoIGZvciBXZWRuZXNkYXkgd291bGQgYmUgOTEgZGVncmVl
cyBhbmQgOTQgb24gVGh1cnNkYXkuPC9wPjxwPlRoZSBOb3J0aHdlc3QgaXMgYmV0dGVyIGtub3du
IGZvciBpdHMgZmFsbCwgd2ludGVyIGFuZCBzcHJpbmcgcmFpbnkgc2Vhc29ucy4gRXZlbiBKdWx5
IGFuZCBBdWd1c3QgYXJlIHJlbGF0aXZlbHkgbWlsZCBtb250aHMuIEJ1dCB0aGUgcG93ZXJmdWwg
aGlnaC1wcmVzc3VyZSBzeXN0ZW0gYXJyaXZlZCBqdXN0IGF0IHRoZSBoZWlnaHQgb2Ygc3VtbWVy
LjwvcD48cD5Qb3J0bGFuZCYjODIxNztzIGxpZ2h0LXJhaWwgdHJhaW5zIGFyZSBvcGVyYXRpbmcg
YXQgc2xvd2VyIHNwZWVkcyBhbWlkIGNvbmNlcm4gdGhhdCB0aGUgaGVhdCB3aWxsIGNhdXNlIHRy
YWNrcyB0byBleHBhbmQgYW5kIHJpc2sgYSBkZXJhaWxtZW50LiBJbiBleGNoYW5nZSBmb3IgdGhl
IHNsb3cgc2VydmljZSwgZmFyZSBpbnNwZWN0b3JzIGFyZSBub3QgY2hlY2tpbmcgcmlkZXJzIGZv
ciB0aWNrZXRzLjwvcD48cD5IdW4gVGFpbmcgdXNlcyB0aGUgdHJhaW4gdG8gZ2V0IHRvIGhlciBq
b2IgaW4gZG93bnRvd24gUG9ydGxhbmQsIGJ1dCBzaGUgc3dpdGNoZWQgdG8gYW4gYWlyLWNvbmRp
dGlvbmVkIGNhciBiZWNhdXNlIG9mIHRoZSBkZWxheXMuIFNoZSBhbmQgYSBjby13b3JrZXIsIEhl
YXRoZXIgSGVhdGVyLCBoYWQgYSBjYXN1YWwgd29yayBtZWV0aW5nIFdlZG5lc2RheSBhdCBEaXJl
Y3RvciBQYXJrLCBkaXBwaW5nIHRoZWlyIHRvZXMgaW4gdGhlIGZvdW50YWluIGFzIGNoaWxkcmVu
IHNwbGFzaGVkIGluIHRoZSB3YXRlci48L3A+PHA+VGhleSBib3RoIGhhdmUgYWlyIGNvbmRpdGlv
bmluZyBhdCBob21lICYjODIxMjsgc29tZXRoaW5nIHRoZXkgb25jZSBsYWNrZWQgJiM4MjEyOyBh
bmQgZXhwcmVzc2VkIG1vcmUgY29uY2VybiBmb3IgdGhlIGhvbWVsZXNzIGFuZCBlbGRlcmx5IHRo
YW4gZm9yIHRoZWlyIHBlcnNvbmFsIGNvbWZvcnQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHdhcyBpbiBhbiBh
cGFydG1lbnQgd2l0aG91dCBBQyB3aGVuIEkganVzdCBoYWQgbXkgdHdpbnMsIGFuZCBpdCB3YXMg
cmVhbGx5IGRpZmZpY3VsdCwmIzgyMjE7IFRhaW5nIHNhaWQuICYjODIyMDtXZSBoYWQgdG8gcGFj
ayBvdXJzZWx2ZXMgaW4gdGhlIGNhciBhbmQganVzdCBnbyBzb21ld2hlcmUsIGRyaXZlIHNvbWV3
aGVyZSwgYmVjYXVzZSB0aGF0IGFwYXJ0bWVudCBvbiB0aGUgc2Vjb25kIGZsb29yIHdhcyB0b28g
aG90IGZvciB0aGUgaW5mYW50cy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkhlYXRlciwgd2hvIGVuZHVyZXMgam9r
ZXMgYWJvdXQgaGVyIGxhc3QgbmFtZSwgc2FpZCBoYXZpbmcgYWlyIGNvbmRpdGlvbmluZyB3YXMg
YSByZXF1aXJlbWVudCB3aGVuIHNoZSBtb3ZlZCB0byB0aGUgZm91cnRoIGZsb29yIGluIGEgcmVj
ZW50bHkgY29uc3RydWN0ZWQgYXBhcnRtZW50IGJ1aWxkaW5nLjwvcD48cD5Bbm5hIE1pbGxlciwg
MjcsIGxpdmVzIGluIGFuIG9sZGVyIGJyaWNrIGJ1aWxkaW5nICYjODIxMjsgYSBzaXR1YXRpb24g
ZmFjZWQgYnkgbWFueSB5b3VuZyByZW50ZXJzIGluIFBvcnRsYW5kLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQm
IzgyMTc7cyBnb2luZyB0byBiZSBwcmV0dHkgd2FybSwgYnV0IEkmIzgyMTc7bGwgcHJvYmFibHkg
anVzdCBnbyB0byBhIGJhciBiZWZvcmUgZ29pbmcgaG9tZSwmIzgyMjE7IHNhaWQgTWlsbGVyLCB3
aG8gd29yZSBhIHNjYXJmIGFuZCBsb25nIHNsZWV2ZXMgb3V0ZG9vcnMgV2VkbmVzZGF5IGJlY2F1
c2UgdGhlIG1vcm5pbmcgd2FzIGNoaWxseSBhbmQgc2hlIHdvcmtzIGluIGFuIGFpci1jb25kaXRp
b25lZCBvZmZpY2UgYXMgYW4gYWRtaW5pc3RyYXRpdmUgYXNzaXN0YW50LjwvcD48cD5Gb3JlY2Fz
dGVycyBoYWQgd2FybmVkIHRoYXQgU2VhdHRsZSBjb3VsZCBzZWUgaXRzIGhpZ2hlc3QgdGVtcGVy
YXR1cmVzIHNpbmNlIHRoZSAxODkwcy4gVGhlIGNpdHkgaGFzIHJlY29yZGVkIG9ubHkgdGhyZWUg
ZGF5cyBhdCAxMDAgZGVncmVlcyBvciBoaWdoZXIgaW4gdGhlIG1vcmUgdGhhbiBhIGNlbnR1cnks
IGFjY29yZGluZyB0byB0aGUgd2VhdGhlciBzZXJ2aWNlLiBUaGUgY2l0eSBvcGVuZWQgYWJvdXQg
MzAgY29vbGluZyBjZW50ZXJzIGluIGFpci1jb25kaXRpb25lZCBsaWJyYXJpZXMgYW5kIHNlbmlv
ciBjZW50ZXJzLiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.