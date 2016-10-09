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Election 2016: Second presidential debate

Tension, rancor mark debate as Clinton, Trump square off

By Kevin McDermott
St. Louis Post-Dispatch

Published: October 9, 2016 - 11:47 PM
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Paula Jones (left) talks Kathleen Willey and Juanita Broaddrick before the second presidential debate at Washington University in St. Louis, Sunday. (AP Photo/Julio Cortez)


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