All CATEGORIES
☰ Menu

Election 2016: Second presidential debate

Tension, rancor mark debate as Clinton, Trump square off

By Kevin McDermott
St. Louis Post-Dispatch

Published: October 9, 2016 - 11:47 PM | Updated: October 10, 2016 - 06:56 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Paula Jones (left) talks Kathleen Willey and Juanita Broaddrick before the second presidential debate at Washington University in St. Louis, Sunday. (AP Photo/Julio Cortez)


MORE IN NEWS

debate10_06 Julio Cortez - AP
Tension, rancor mark debate as Clinton, Trump square off

ST. LOUIS: In a debate filled with tension, Donald Trump accused Hillary Clinton of attacking women involved in her husband’s marital affairs and declared she would “be in jail” if he were president. Staring icily at her Republican rival, Clinton said Trump’s own aggressively vulgar comments about women had revealed “exactly who he is.”

pug10_01
Pug love: Hundreds attend One of a Kind Pet Rescue’s Pug Fest
goodnews10_bennett_01
Good News — Oct. 10
Average gas prices in Ohio up 20 cents from month ago - 8:01 AM
palm10_01
Father: Suspect in officers’ slaying wanted to shoot police
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next