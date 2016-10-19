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Terror bombing suspect moved from hospital to prison

Associated Press

Published: October 19, 2016 - 09:22 AM
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FILE - In this Oct. 13, 2016, file photo, Ahmad Khan Rahimi, left, appears via video from his hospital bed in Newark, N.J., during a court hearing at the Union County Courthouse, in Elizabeth, N.J. Rahimi, accused of setting off bombs in New Jersey and New York was moved from a hospital to a state prison Tuesday, Oct. 18, according to the New Jersey Corrections Department spokesman. (Union County Courthouse via AP, Pool, File)


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