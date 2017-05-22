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Texas bathroom bill could expose secrets of transgender kids

By Meredith Hoffman
Associated Press

Published: May 22, 2017 - 02:18 PM | Updated: May 22, 2017 - 04:01 PM
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In this May 4, 2017, photo Joanna Smith, of Houston, walks her twin first-graders home from school. One of her children is transgender and Smith fears the child's school would be compelled by the state to "out" her child's biological gender should a "bathroom bill" become law. (AP Photo/John L. Mone)


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