Texas ‘bathroom bill’ may shape 2018 GOP primary campaigns

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QVVTVElOLCBUZXhhczogVGhvdWdoICYjODIyMDtiYXRocm9vbSBiaWxscyYjODIyMTsgdGFy
Z2V0aW5nIHRyYW5zZ2VuZGVyIHBlb3BsZSBmaXp6bGVkIGluIGRlZXAtcmVkIHN0YXRlcyBhY3Jv
c3MgdGhlIFUuUy4sIHRoZSBpc3N1ZSBpcyBzdGlsbCB3aGl0ZSBob3QgaW4gVGV4YXMsIHdoZXJl
IHRoZSBMZWdpc2xhdHVyZSBpcyBoZWFkaW5nIGludG8gc3BlY2lhbCBzZXNzaW9uIHByZXBhcmVk
IHRvIHJldml2ZSBpdCBhbmQgY29uc2VydmF0aXZlIGdyb3VwcyBhcmUgdm93aW5nIHJldmVuZ2Ug
b24gUmVwdWJsaWNhbiBsYXdtYWtlcnMgd2hvIGRvbiYjODIxNzt0IGFwcHJvdmUgaXQuPC9wPjxw
PldoZXRoZXIgVGV4YXMgZXZlbnR1YWxseSBlbmFjdHMgYSBsYXcgcmVxdWlyaW5nIHRyYW5zZ2Vu
ZGVyIHBlb3BsZSB0byB1c2UgcHVibGljIHJlc3Ryb29tcyBhY2NvcmRpbmcgdG8gdGhlaXIgYmly
dGgtY2VydGlmaWNhdGUgZ2VuZGVyLCB0aGUgaXNzdWUgaXMgbG9vbWluZyBsYXJnZSBvdmVyIFJl
cHVibGljYW4gcHJpbWFyaWVzIHNldCBmb3IgTWFyY2guIFBvd2VyZnVsIGJ1c2luZXNzIGVudGl0
aWVzLCBmcm9tIEFwcGxlIHRvIHRoZSBORkwsIG9wcG9zZSBzdWNoIGEgYmlsbCBhcyBkaXNjcmlt
aW5hdG9yeSwgYnV0IGluc3VyZ2VudCBjYW5kaWRhdGVzIGhhdmUgcHJvbWlzZWQgdG8gYnJhbmQg
bGF3bWFrZXJzIHdobyBkYXJlIHJlamVjdCBpdCAmIzgyMTI7IG9yIHRyeSB0byByZW1haW4gbmV1
dHJhbCBpbiB0aGUgZmFjZSBvZiBzbyBtdWNoIG91dGNyeSAmIzgyMTI7IGFzIHNvZnQgb24gc29j
aWFsIGlzc3VlcyBkZWFyIHRvIGNvbnNlcnZhdGl2ZXMuPC9wPjxwPlRoZSBpc3N1ZSBhcHBlYXJl
ZCBkZWFkIGluIHRoZSBuZWFyLXRlcm0gd2hlbiB0aGUgTGVnaXNsYXR1cmUgZW5kZWQgaXRzIHJl
Z3VsYXIgc2Vzc2lvbiBvbiBNZW1vcmlhbCBEYXkgd2l0aG91dCBhcHByb3ZpbmcgYSBiYXRocm9v
bSBiaWxsLiBUaGUgVGV4YXMgU2VuYXRlIGhhZCBwYXNzZWQgYSBzdHJpY3QgdmVyc2lvbiBpbiBN
YXJjaCwgYnV0IHRoZSBtb3JlLW1vZGVyYXRlIEhvdXNlICYjODIxMjsgbGVkIGJ5IHZvY2FsIGJh
dGhyb29tIGJpbGwgb3Bwb25lbnQgUmVwdWJsaWNhbiBTcGVha2VyIEpvZSBTdHJhdXMgJiM4MjEy
OyBiYWxrZWQgYW5kIGFwcHJvdmVkIGEgd2F0ZXJlZC1kb3duIHZlcnNpb24gYXBwbHlpbmcgb25s
eSB0byBwdWJsaWMgc2Nob29scy4gVGhlIFNlbmF0ZSByZWplY3RlZCB0aGF0LiBBIHN0YWxlbWF0
ZSBtYXkgeWV0IHByZXZhaWwgaWYgbmVpdGhlciBzaWRlIGJ1ZGdlcyBkdXJpbmcgYSAzMC1kYXkg
ZXh0cmEgc2Vzc2lvbiB0aGF0IEdPUCBHb3YuIEdyZWcgQWJib3R0IGhhcyBjb252ZW5lZCBzdGFy
dGluZyBUdWVzZGF5LjwvcD48cD5UaGUgQ29uc2VydmF0aXZlIFJlcHVibGljYW5zIG9mIFRleGFz
IHBvbGl0aWNhbCBhY3Rpb24gY29tbWl0dGVlIHNheXMgaXQmIzgyMTc7cyByZWFkeSB0byBwb3Vu
Y2Ugb24gdGhvc2Ugd2hvIGRvbiYjODIxNzt0IHN1cHBvcnQgdGhlIHN0cmljdCBwcm9wb3NhbCB0
aGF0IG1pbWlja2VkIGEgMjAxNSBOb3J0aCBDYXJvbGluYSBsYXcgdGhhdCBzcGFya2VkIHNvIG11
Y2ggdXByb2FyIGFuZCB0aHJlYXRzIG9mIGNvc3RseSBib3ljb3R0cyB0aGF0IGxhd21ha2VycyB0
aGVyZSBldmVudHVhbGx5IHJvbGxlZCBtdWNoIG9mIGl0IGJhY2suIE5vIG90aGVyIHN0YXRlIGhh
cyBhcHByb3ZlZCBzdWNoIGEgbGF3LCBkZXNwaXRlIHNpbWlsYXIgYmlsbHMgYmVpbmcgaW50cm9k
dWNlZCBpbiBuZWFybHkgMjAgc3RhdGVzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VG8gdGhlIGV4dGVudCB0aGF0
IHNvbWVvbmUgY2hvb3NlcyB0byBsb2NrIGFybXMgd2l0aCBKb2UgU3RyYXVzIGFuZCBwcm9tb3Rl
IGhpcyBsaWJlcmFsIGFnZW5kYSBmb3IgdGhlIHN0YXRlLCBhbmQgd29yayB3aXRoIGhpbSB0byBr
aWxsIGNvbnNlcnZhdGl2ZSBsZWdpc2xhdGlvbiwgd2UmIzgyMTc7cmUgZ29pbmcgdG8gYmUgbG9v
a2luZyBmb3IgYW5kIGJhY2sgYSBwcmltYXJ5IGNoYWxsZW5nZXIgdG8gdGhhdCBpbmRpdmlkdWFs
LCYjODIyMTsgc2FpZCBKYXJlZCBXb29kZmlsbCwgYSBIb3VzdG9uIGF0dG9ybmV5IHdobyBpcyB0
aGUgZ3JvdXAmIzgyMTc7cyBwcmVzaWRlbnQuPC9wPjxwPldvb2RmaWxsJiM4MjE3O3MgUEFDIGRv
bmF0ZWQgbmVhcmx5ICQyIG1pbGxpb24gYmV0d2VlbiB0aGUgMjAxMCBhbmQgMjAxNiBlbGVjdGlv
biBjeWNsZXMgdG8gMTAwLXBsdXMgVGV4YXMgbGVnaXNsYXRpdmUgY2FuZGlkYXRlcyBhbmQgb3Ro
ZXIgY29uc2VydmF0aXZlIGNhdXNlcywgYW5kIHBsYW5zIHRvIHNwZW5kIGxhdmlzaGx5IHRvIHRh
cmdldCBtb2RlcmF0ZSBSZXB1YmxpY2FucyB1cCBmb3IgZWxlY3Rpb24gaW4gMjAxOC48L3A+PHA+
T24gdGhlIG90aGVyIHNpZGUgYXJlIGJ1c2luZXNzIGFuZCBjaXZpbCByaWdodHMgb3JnYW5pemF0
aW9ucywgZ2F5IHJpZ2h0cyBhY3RpdmlzdHMgYW5kIG1hbnkgcmVsaWdpb3VzIGxlYWRlcnMgd2hv
IHNlZSB0aGUgbGF3IGFzIGhhcm1mdWwgdG8gdHJhbnNnZW5kZXIgcmVzaWRlbnRzIGFuZCBiYWQg
Zm9yIHRoZSBzdGF0ZSYjODIxNztzIGVjb25vbXkuIEJ1dCBzdWNoIGdyb3VwcywgZ2VuZXJhbGx5
LCBoYXZlIGJlZW4gbGVzcyBhY3RpdmUgaW4gVGV4YXMmIzgyMTc7IEdPUCBwcmltYXJpZXMuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtUaGUgbWFpbnN0cmVhbSBmYWl0aCBjb21tdW5pdGllcyBpbiB0aGlzIHN0YXRl
IGNyaW5nZSB3aGVuIHRoZXkgaGVhciB0aGF0IHZpb2xlbnQsIGhhdGVmdWwgbGFuZ3VhZ2Ugc28g
dGhleSB2YWNhdGUgdGhlIGZpZWxkIGFuZCBsZWF2ZSBpdCB0byBleHRyZW1lIHBlb3BsZSwmIzgy
MjE7IHNhaWQgQmVlIE1vb3JoZWFkLCBleGVjdXRpdmUgZGlyZWN0b3Igb2YgVGV4YXMgSW1wYWN0
LCB3aGljaCByZXByZXNlbnRzIHJlbGlnaW91cyBjb25ncmVnYXRpb25zIGZyb20gYWNyb3NzIHRo
ZSBmYWl0aCBhbmQgcG9saXRpY2FsIHNwZWN0cnVtLiA8L3A+PHA+VGhlIGlzc3VlJiM4MjE3O3Mg
dG9wIFRleGFzIHByb3BvbmVudCBpcyBMdC4gR292LiBEYW4gUGF0cmljaywgYSBmaWVyeSBmb3Jt
ZXIgcmFkaW8gdGFsayBzaG93IGhvc3Qgd2hvIG92ZXJzZWVzIHRoZSBTZW5hdGUgYW5kIGlzIHRo
ZSBzdGF0ZSYjODIxNztzIGxlYWRpbmcgY29uc2VydmF0aXZlIHZvaWNlLiBBYmJvdHQsIG1lYW53
aGlsZSwgaGFzIGFwcGVhcmVkIGNvbmZsaWN0ZWQuIEhlIHJlZnVzZWQgdG8gZW5kb3JzZSB0aGUg
YmF0aHJvb20gYmlsbCBmb3IgbW9udGhzLCB0aGVuIGJhY2tlZCBvbmx5IHRoZSBzb2Z0ZW5lZCBI
b3VzZSB2ZXJzaW9uLiBCdXQgQWJib3R0IGhhcyBub3cgcHV0IHRoZSBpc3N1ZSBvbiBhIGxpc3Qg
b2YgMjAgaXRlbXMgaGUmIzgyMTc7ZCBsaWtlIHRvIHNlZSB0aGUgTGVnaXNsYXR1cmUgYXBwcm92
ZSBkdXJpbmcgdGhlIHNwZWNpYWwgc2Vzc2lvbi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.