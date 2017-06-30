All CATEGORIES
☰ Menu

Texas court questions right of benefits for gay spouses

By Jim Vertuno
Associated Press

Published: June 30, 2017 - 03:47 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - In this June 29, 2015, file photo, supporters of the U.S. Supreme Courts ruling on same-sex marriage gather on the steps of the Texas Capitol for a news conference celebrating marriage equality and looking to important work ahead in Austin, Texas. Gay spouses may not be entitled to government-subsidized workplace benefits, the Texas Supreme Court ruled Friday, June 30, 2017, in a unanimous decision quickly condemned by gay-rights groups. The court overturned a lower court's decision that favored same-sex marriage benefits, ordering the issue back to trial. Social conservatives hope the case will help them chip away at the landmark U.S. Supreme Court ruling that legalized gay marriage. (AP Photo/Eric Gay, File)


MORE IN NEWS

smokefree01_web Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
UA and Kent State snuff out smoking on their campuses

University of Akron student Vincent Park puffed on a cigarette in the shade of a parking deck on campus last week.

trundle06cut_01
Let’s be careful out there: Akron Police Capt. Sylvia Trundle retires Friday at roll call with friends, theme from ‘Hill Street Blues’
tweets01cut
White House used threat of National Enquirer story to get TV hosts to apologize, the two hosts allege
health01cut_1
Trump suggests just repeal Obamacare, then try to replace it
urgent01cut
Cleveland Clinic Akron General closing urgent care unit within Bath Township ER on July 1; new UH ER/urgent care coming to Kent
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next