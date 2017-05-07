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Texas police shooting shows again how black males are considered threats

By Kurtis Lee
Los Angeles Times

Published: May 7, 2017 - 08:25 PM

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