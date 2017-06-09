All CATEGORIES
☰ Menu

Texas sheriff’s deputy, husband accused of murder leave jail

Associated Press

Published: June 9, 2017 - 01:55 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

This undated photo provided by the Harris County Sheriff's Office shows the booking photo of Houston-area sheriff's deputy Chauna Thompson. The Harris County sheriff's office said Friday, June 9, 2017, that Thompson and her husband Terry Thompson have posted bail and that they have a court hearing scheduled for Tuesday, after they surrendered to authorities late Thursday after a grand jury that day handed up separate indictments against them. The Thompson's are accused of causing the May 28 death of 24-year-old John Hernandez outside a Houston-area restaurant. (Harris County Sheriff's Office via AP)


MORE IN NEWS

stark10cut_04 Bob DeMay - Akron Beacon Journal
Stark State’s Akron campus may get a high-profile entrance from East Market Street; college seeking to buy land from Child Guidance & Family Solutions

Stark State College’s under-construction Akron campus will have a prominent entrance off East Market Street if a land deal goes through.

trump10cut_01
Trump punches back, accuses Comey of lying to Congress
Metro RTA board extends suspension for executive director
Regional news briefs — June 10, 2017
Stormwater management options
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next