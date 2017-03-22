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‘The Gong Show’ creator Chuck Barris dies at 87

By Joscelyn Paine
Associated Press

Published: March 22, 2017 - 07:40 PM
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In this Dec. 20, 2002 photo, Chuck Barris, the man behind TV's "The Dating Game," poses in the lobby of his apartment in New York. Game show impresario Barris has died at 87. Barris, the madcap producer of "The Gong Show" and "The Dating Game," died of natural causes Tuesday afternoon at his home in Palisades, New York. (AP Photo/Bebeto Matthews)


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