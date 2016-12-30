The Latest: Attorney: Dylann Roof hearing should be open

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09MVU1CSUEsIFMuQy46IFRoZSBMYXRlc3Qgb24gYW5vdGhlciBtZW50YWwgZXZhbHVhdGlv
biBvZiBDaGFybGVzdG9uIGNodXJjaCBzaG9vdGVyIER5bGFubiBSb29mIChhbGwgdGltZXMgbG9j
YWwpOjwvcD48cD4yIHAubS48L3A+PHA+QW4gYXR0b3JuZXkgZm9yIG1lZGlhIG91dGxldHMgaW5j
bHVkaW5nIFRoZSBBc3NvY2lhdGVkIFByZXNzIGFyZ3VlcyB0aGF0IE1vbmRheSYjODIxNztzIGNv
bXBldGVuY3kgaGVhcmluZyBmb3IgY29udmljdGVkIENoYXJsZXN0b24gY2h1cmNoIHNob290ZXIg
RHlsYW5uIFJvb2Ygc2hvdWxkIGJlIG9wZW4uPC9wPjxwPkF0dG9ybmV5IEpheSBCZW5kZXIgZmls
ZWQgYW4gb2JqZWN0aW9uIEZyaWRheSB0byBmZWRlcmFsIEp1ZGdlIFJpY2hhcmQgR2VyZ2VsJiM4
MjE3O3MgcHJvcG9zYWwgdG8gY2xvc2UgdGhlIGhlYXJpbmcsIGFyZ3VpbmcgdGhlcmUmIzgyMTc7
cyBubyBjb21wZWxsaW5nIHJlYXNvbiB0byBleGNsdWRlIHRoZSBwdWJsaWMuPC9wPjxwPkJlbmRl
ciBhbHNvIHJlcHJlc2VudHMgVGhlIFN0YXRlLCBUaGUgUG9zdCBhbmQgQ291cmllciwgV0NTQywg
V0xUWCBhbmQgTmF0aW9uYWwgUHVibGljIFJhZGlvLjwvcD48cD5PbiBUaHVyc2RheSwgR2VyZ2Vs
IG9yZGVyZWQgYW5vdGhlciBwc3ljaGlhdHJpYyBldmFsdWF0aW9uIG9mIFJvb2Ygb3ZlciB0aGUg
d2Vla2VuZC4gSGUgZXhwZWN0cyB0byBydWxlIE1vbmRheSBvbiB3aGV0aGVyIFJvb2YgaXMgbWVu
dGFsbHkgY29tcGV0ZW50IHRvIHByb2NlZWQgd2l0aCB0aGUgcGVuYWx0eSBwaGFzZSBvZiBoaXMg
dHJpYWwsIHdoaWNoIHdpbGwgZGV0ZXJtaW5lIHdoZXRoZXIgaGUgaXMgc2VudGVuY2VkIHRvIGRl
YXRoIG9yIGxpZmUgaW4gcHJpc29uLiBBIGZlZGVyYWwganVyeSBjb252aWN0ZWQgaGltIG9mIG1v
cmUgdGhhbiAzMCBjcmltaW5hbCBjb3VudHMgZWFybGllciB0aGlzIG1vbnRoLjwvcD48cD5HZXJn
ZWwgd2lsbCBjb25zaWRlciB0aGUgb2JqZWN0aW9ucyBmcm9tIEJlbmRlciBhbmQgb3RoZXJzIDMw
IG1pbnV0ZXMgYmVmb3JlIHRoZSBoZWFyaW5nLjwvcD48cD5CZW5kZXIgbm90ZXMgR2VyZ2VsIHNh
aWQgaGUgY2xvc2VkIFJvb2YmIzgyMTc7cyBwcmV2aW91cyBjb21wZXRlbmN5IGhlYXJpbmcgdG8g
cHJvdGVjdCBoaXMgcmlnaHQgdG8gYSBmYWlyIHRyaWFsIGJlZm9yZSBqdXJ5IHNlbGVjdGlvbi4g
QnV0IHRoZSBqdXJ5IGhhcyBsb25nIGJlZW4gZW1wYW5lbGVkLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEy
OyYjODIxMjs8L3A+PHA+MTI6MzAgcC5tLjwvcD48cD5BIGZlZGVyYWwganVkZ2UgaGFzIHF1aWNr
bHkgZGVuaWVkIGEgcmVxdWVzdCB0byBkZWxheSBhIGNvbXBldGVuY3kgaGVhcmluZyBmb3IgdGhl
IHdoaXRlIG1hbiBmYWNpbmcgYSBwb3NzaWJsZSBkZWF0aCBzZW50ZW5jZSBpbiB0aGUga2lsbGlu
ZyBvZiBuaW5lIEFmcmljYW4tQW1lcmljYW5zIGF0IGEgQ2hhcmxlc3RvbiBjaHVyY2guPC9wPjxw
PkZlZGVyYWwgSnVkZ2UgUmljaGFyZCBHZXJnZWwgb3JkZXJlZCBhIHBzeWNoaWF0cmljIGV2YWx1
YXRpb24gb2YgRHlsYW5uIFJvb2YgdG8gdGFrZSBwbGFjZSB0aGlzIHdlZWtlbmQgYW5kIGEgaGVh
cmluZyBmb3IgTW9uZGF5LiBJbiByZXNwb25zZSwgYXR0b3JuZXlzIGFjdGluZyBhcyBoaXMgc3Rh
bmRieSBjb3Vuc2VsIGFza2VkIGZvciBhIGRlbGF5LCBzdWdnZXN0aW5nIG9uZSB3ZWVrLiBHZXJn
ZWwgc2FpZCBuby48L3A+PHA+SW4gY291cnQgZG9jdW1lbnRzIGZpbGVkIFRodXJzZGF5LCB0aGUg
YXR0b3JuZXlzIHNhaWQgUm9vZiYjODIxNztzIHJlZnVzYWwgdG8gcHJlc2VudCBldmlkZW5jZSB0
byBkZWZlbmQgaGltc2VsZiBmcm9tIHRoZSBkZWF0aCBwZW5hbHR5IHN1Z2dlc3RzIGhlIGxhY2tz
IHRoZSBtZW50YWwgY2FwYWNpdHkgdG8gYWN0IGFzIGhpcyBvd24gbGF3eWVyLjwvcD48cD5UaGUg
cGVuYWx0eSBwaGFzZSBvZiBSb29mJiM4MjE3O3MgcHJvc2VjdXRpb24gaXMgc2V0IHRvIGJlZ2lu
IFR1ZXNkYXkgYmVmb3JlIHRoZSBmZWRlcmFsIGp1cnkgdGhhdCBjb252aWN0ZWQgaGltIERlYy4g
MTUgb2YgaGF0ZSBjcmltZXMgYW5kIG90aGVyIGNvdW50cy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.