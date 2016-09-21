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The Latest: Attorney general talks about police shootings in North Carolina

By Tom Foreman Jr.
Associated Press

Published: September 21, 2016 - 08:36 AM | Updated: September 21, 2016 - 12:17 PM
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A protester stands with his left arm extended and fist clenched in front of a line of police officers in Charlotte, N.C. on Tuesday, Sept. 20, 2016. Authorities used tear gas to disperse protesters in an overnight demonstration that broke out Tuesday after Keith Lamont Scott was fatally shot by an officer at an apartment complex. (Jeff Siner/The Charlotte Observer via AP)

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