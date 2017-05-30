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The Latest: Detective: Videos show triple stabbing on train

Associated Press

Published: May 30, 2017 - 04:09 PM
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Coco Douglas, 8, leaves a handmade sign and rocks she painted at a memorial in Portland, Ore., on Saturday, May 27, 2017, for two bystanders who were stabbed to death Friday while trying to stop a man who was yelling anti-Muslim slurs and acting aggressively toward two young women. From left are Coco's brother, Desmond Douglas; her father, Christopher Douglas; and her stepmother, Angel Sauls. (AP Photos/Gillian Flaccus)


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