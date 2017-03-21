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The Latest: Gorsuch regrets “putting...family through this”

Associated Press

Published: March 21, 2017 - 10:04 AM | Updated: March 21, 2017 - 03:16 PM
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Supreme Court Justice nominee Neil Gorsuch arrives on Capitol Hill in Washington, Tuesday, March 21, 2017, for his confirmation hearing before the Senate Judiciary Committee. (AP Photo/Susan Walsh)

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