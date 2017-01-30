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The Latest in Washington: CIA Director added to security council, GOP senator hits White House Holocaust statement

Associated Press

Published: January 30, 2017 - 03:30 PM
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FILE - In this Jan. 23, 2017 file photo, President Donald Trump sits at his desk in the Oval Office of the White House in Washington. The legal fight over President Donald Trumps refugee ban is likely to turn on whether the president has the authority to control access to Americas borders and whether targeting people from a particular region in the world violates the Constitution. (AP Photo/Evan Vucci, File)

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