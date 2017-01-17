The Latest: Indictment unsealed on nightclub gunman’s wife

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogVGhlIExhdGVzdCBvbiB0aGUgYXJyZXN0IG9mIHRoZSB3aWRvdyBvZiB0
aGUgT3JsYW5kbyBuaWdodGNsdWIgc2hvb3RlciAoYWxsIHRpbWVzIGxvY2FsKTo8L3A+PHA+OTo1
OCBhLm0uPC9wPjxwPkZlZGVyYWwgcHJvc2VjdXRvcnMgaGF2ZSB1bnNlYWxlZCBhIHR3by1jb3Vu
dCBpbmRpY3RtZW50IGFnYWluc3QgdGhlIHdpZmUgb2YgdGhlIE9ybGFuZG8gbmlnaHRjbHViIHNo
b290ZXIuPC9wPjxwPlRoZSBkb2N1bWVudCBzYXlzICBOb29yIFNhbG1hbiwgYmV0d2VlbiBBcHJp
bCBhbmQgSnVuZSBvZiBsYXN0IHllYXIsICYjODIyMDtkaWQga25vd2luZ2x5IGFpZCBhbmQgYWJl
dCYjODIyMTsgaGVyIGh1c2JhbmQmIzgyMTc7cyBhdHRlbXB0IHRvIHN1cHBvcnQgdGhlIElzbGFt
aWMgU3RhdGUgZ3JvdXA8L3A+PHA+VGhlIGluZGljdG1lbnQgYWNjdXNlcyBTYWxtYW4gb2YgbWlz
bGVhZGluZyBwb2xpY2Ugb2ZmaWNlcnMgYW5kIEZCSSBhZ2VudHMgd2hvIHdlcmUgaW52ZXN0aWdh
dGluZyB0aGUgSnVuZSAxMiwgMjAxNiwgYXR0YWNrIGF0IHRoZSBQdWxzZSBuaWdodGNsdWIuPC9w
PjxwPlNhbG1hbiYjODIxNztzIGh1c2JhbmQsIE9tYXIgTWF0ZWVuLCBkaWVkIGluIGEgc2hvb3Rv
dXQgd2l0aCBwb2xpY2UgYWZ0ZXIga2lsbGluZyA0OSBjbHViIHBhdHJvbnMuPC9wPjxwPlNhbG1h
biBpcyBkdWUgaW4gZmVkZXJhbCBjb3VydCBpbiBPYWtsYW5kIGxhdGVyIFR1ZXNkYXkuIFNoZSB3
YXMgYXJyZXN0ZWQgTW9uZGF5IGluIHRoZSBTYW4gRnJhbmNpc2NvIEJheSBhcmVhLjwvcD48cD5I
ZXIgYXR0b3JuZXkgc2F5cyBTYWxtYW4gaGFkIG5vIGFkdmFuY2Uga25vd2xlZGdlIG9mIHRoZSBh
dHRhY2suPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.