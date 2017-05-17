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The Latest: Judiciary senators want White House, FBI memos

Associated Press

Published: May 17, 2017 - 01:54 PM | Updated: May 17, 2017 - 01:57 PM
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President Donald Trump listens as Turkish President Recep Tayyip Erdogan speaks in the Roosevelt Room of the White House in Washington, Tuesday, May 16, 2017. The White House on Tuesday defended President Donald Trump's disclosure of classified information to senior Russian officials as "wholly appropriate," as Trump tried to beat back criticism from fellow Republicans and calm international allies increasingly wary about sharing their secrets with the new president. (AP Photo/Evan Vucci)

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