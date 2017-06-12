The Latest: Mayors speak, chorus sings during Pulse memorial

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+DQoJT1JMQU5ETywgRmxhLjogVGhlIExhdGVzdCBvbiB0aGUgYW5uaXZlcnNhcnkgb2YgdGhl
IFB1bHNlIG5pZ2h0Y2x1YiBzaG9vdGluZyAoYWxsIHRpbWVzIGxvY2FsKTo8L3A+DQo8cD4NCgkx
MjoyMCBwLm0uPC9wPg0KPHA+DQoJVHdvIG1heW9ycyB3aG8gd2VyZSBhbiBpbnRlZ3JhbCBwYXJ0
IG9mIHRoZSBoZWFsaW5nIGFmdGVyIHRoZSBQdWxzZSBuaWdodGNsdWIgc2hvb3RpbmcgaW4gT3Js
YW5kbyBhcmUgc3BlYWtpbmcgZHVyaW5nIGEgbWVtb3JpYWwgc2VydmljZS48L3A+DQo8cD4NCglP
cmxhbmRvIE1heW9yIEJ1ZGR5IER5ZXIgYW5kIE9yYW5nZSBDb3VudHkgTWF5b3IgVGVyZXNhIEph
Y29icyBlbmNvdXJhZ2VkIHRoZSBjaXR5IHRvIGNvbnRpbnVlIGhlYWxpbmcgYW5kIHRhbGtlZCBh
Ym91dCBob3cgdGhlIHRyYWdlZHkgd29u4oCZdCBkZWZpbmUgdGhlIGNpdHkuIFRoZXkgYm90aCBz
YWlkIE1vbmRheSB0aGF0IHRoZSBjb3VyYWdlIGFuZCBjb21wYXNzaW9uIHNob3duIGFmdGVyIHRo
ZSB0cmFnZWR5IHdpbGwgYmUgd2hhdCBpcyByZW1lbWJlcmVkIG1vc3QuPC9wPg0KPHA+DQoJTW9u
ZGF5IG1hcmtlZCB0aGUgYW5uaXZlcnNhcnkgb2YgdGhlIHNob290aW5nIEp1bmUgMTIsIDIwMTYu
IEZvcnR5LW5pbmUgcGVvcGxlIHdlcmUga2lsbGVkIGluc2lkZSB0aGUgbmlnaHRjbHViLjwvcD4N
CjxwPg0KCVRoZSBPcmxhbmRvIEdheSBDaG9ydXMgcGVyZm9ybWVkIGZvdXIgc29uZ3MgYW5kIHRo
ZSBuYW1lcyBvZiBhbGwgb2YgdGhlIHZpY3RpbXMgd2VyZSByZWFkIGFzIHBhcnQgb2YgdGhlIGNl
cmVtb255LjwvcD4NCjxwPg0KCeKAlOKAlOKAlDwvcD4NCjxwPg0KCTEwOjU1IGEubS48L3A+DQo8
cD4NCglIdW5kcmVkcyBvZiBwZW9wbGUgaW4gT3JsYW5kbywgRmxvcmlkYSwgYXJlIGxlYXZpbmcg
Zmxvd2VycywgY2FyZHMgYW5kIGRyYXdpbmdzIGF0IHRoZSBQdWxzZSBuaWdodGNsdWIgdG8gcmVt
ZW1iZXIgdGhlIHZpY3RpbXMgd2hvIHdlcmUga2lsbGVkIGEgeWVhciBhZ28uPC9wPg0KPHA+DQoJ
TWFueSBwZW9wbGUgY3JpZWQgYW5kIHN0cmFuZ2VycyBodWdnZWQgZWFjaCBvdGhlciBkdXJpbmcg
c29sZW1uIHJlbWVtYnJhbmNlcyBvbiBNb25kYXkuPC9wPg0KPHA+DQoJRXJpbiBBbmRlcnNvbiBh
bmQgSmVhbm5pbmUgV2lsbGlhbXMgYXJlIGJvdGggT3JsYW5kbyByZXNpZGVudHMgd2hvIGNhbWUg
YnkgaW4gb2JzZXJ2YW5jZS4gQW5kZXJzb24gd2FzIGEgZnJpZW5kIGFuZCBmb3JtZXIgY28td29y
a2VyIG9mIHNob290aW5nIHZpY3RpbSBYYXZpZXIgU2VycmFubyBSb3NhZG8sIHdobyB3YXMgb25l
IG9mIDQ5IHBlb3BsZSBraWxsZWQgYnkgT21hciBNYXRlZW4uPC9wPg0KPHA+DQoJV2lsbGlhbXMg
a25ldyBtYW55IG9mIHRoZSB2aWN0aW1zIGJlY2F1c2Ugc2hlIHVzZWQgdG8gbGl2ZSB3aXRoaW4g
d2Fsa2luZyBkaXN0YW5jZSBvZiBQdWxzZSBhbmQgd2FzIGEgZnJlcXVlbnQgdmlzaXRvci4gU2hl
IGhhZCBwbGFubmVkIHRvIGdvIHRoZSBuaWdodCBvZiB0aGUgc2hvb3RpbmcgYnV0IGF0IHRoZSBs
YXN0IG1pbnV0ZSBjaGFuZ2VkIGhlciBtaW5kIGFuZCB3ZW50IHRvIGFub3RoZXIgY2x1Yi48L3A+
DQo8cD4NCgnigJTigJTigJQ8L3A+DQo8cD4NCgk5OjIwIGEubS48L3A+DQo8cD4NCglIdW5kcmVk
cyBvZiBwZW9wbGUgc3Rvb2Qgc2hvdWxkZXItdG8tc2hvdWxkZXIgb3V0c2lkZSB0aGUgUHVsc2Ug
bmlnaHRjbHViLCByZW1lbWJlcmluZyB0aGUgNDkgdmljdGltcyBvbiB0aGUgZmlyc3QgYW5uaXZl
cnNhcnkgb2YgdGhlIG1hc3Mgc2hvb3RpbmcgaW4gT3JsYW5kby48L3A+DQo8cD4NCglUaGUgbmFt
ZSBvZiBlYWNoIHZpY3RpbSB3YXMgcmVhZCBhbG91ZCwgc3RhcnRpbmcgYXQgMjowMiBhLm0uIE1v
bmRheS4gVGhhdOKAmXMgdGhlIGV4YWN0IHRpbWUgT21hciBNYXRlZW4gc3RhcnRpbmcgZmlyaW5n
IHNob3RzIG9uZSB5ZWFyIGFnbyBkdXJpbmcg4oCcTGF0aW4gTmlnaHTigJ0gYXQgdGhlIGdheSBu
aWdodGNsdWIgaW4gdGhlIGhlYXJ0IG9mIGRvd250b3duIE9ybGFuZG8uPC9wPg0KPHA+DQoJQXQg
bm9vbiwgY2h1cmNoIGJlbGxzIHRocm91Z2hvdXQgdGhlIGNpdHkgd2lsbCByaW5nIDQ5IHRpbWVz
LiBHb3YuIFJpY2sgU2NvdHQgaGFzIGFsc28gb3JkZXJlZCBmbGFncyBhcm91bmQgRmxvcmlkYSB0
byBiZSBmbG93biBhdCBoYWxmLXN0YWZmIG9uIE1vbmRheS48L3A+DQo8cD4NCglNYXRlZW4gcGxl
ZGdlZCBhbGxlZ2lhbmNlIHRvIHRoZSBJc2xhbWljIFN0YXRlIGR1cmluZyB0aGUgYXR0YWNrIGFu
ZCB3YXMgZXZlbnR1YWxseSBraWxsZWQgYnkgcG9saWNlIGR1cmluZyBhIHNob290b3V0IGFmdGVy
IGEgdGhyZWUtaG91ciBzdGFuZG9mZi4gSGlzIHdpZmUsIE5vb3IgU2FsbWFuLCBpcyBmYWNpbmcg
Y2hhcmdlcyBvZiBhaWRpbmcgYW5kIGFiZXR0aW5nIGFuZCBvYnN0cnVjdGlvbiBpbiBmZWRlcmFs
IGNvdXJ0LCBhbmQgc2hlIGhhcyBwbGVhZGVkIG5vdCBndWlsdHkgdG8gaGVscGluZyBoZXIgaHVz
YmFuZC48L3A+DQo8cD4NCgnigJTigJTigJQ8L3A+DQo8cD4NCgkzOjEwIGEubS48L3A+DQo8cD4N
CglBIHllYXIgYWZ0ZXIgdGhlIHdvcnN0IG1hc3Mgc2hvb3RpbmcgaW4gbW9kZXJuIFUuUy4gaGlz
dG9yeSwgcmVzaWRlbnRzIGluIEZsb3JpZGEgd2VyZSByZW1lbWJlcmluZyB0aGUgNDkgcGF0cm9u
cyB3aG8gd2VyZSBraWxsZWQgYXQgYSBnYXkgbmlnaHRjbHViIHdpdGggdGhyZWUgc2VydmljZXMg
YXQgdGhlIFB1bHNlIGNsdWIgYW5kIGEgbGFyZ2UgZXZlbmluZyBnYXRoZXJpbmcgaW4gdGhlIGhl
YXJ0IG9mIGRvd250b3duIE9ybGFuZG8uPC9wPg0KPHA+DQoJR292LiBSaWNrIFNjb3R0IG9yZGVy
ZWQgZmxhZ3MgYXJvdW5kIEZsb3JpZGEgdG8gYmUgZmxvd24gYXQgaGFsZi1zdGFmZiBNb25kYXks
IGFuZCBhdCBub29uLCBjaHVyY2ggYmVsbHMgdGhyb3VnaG91dCBPcmxhbmRvIHdlcmUgc2NoZWR1
bGVkIHRvIHJpbmcgNDkgdGltZXMuPC9wPg0KPHA+DQoJTW9uZGF54oCZcyBzZXJ2aWNlcyBjdWxt
aW5hdGUgZGF5cyBvZiBldmVudHMgdG8gaG9ub3IgdGhlIDQ5IHBlb3BsZSBraWxsZWQgYW5kIGRv
emVucyB3b3VuZGVkIGluIHRoZSBtYXNzIHNob290aW5nIGF0IHRoZSBQdWxzZSBuaWdodGNsdWIg
b24gSnVuZSAxMiwgMjAxNi48L3A+DQo8cD4NCglBIGZvb3QgcmFjZSB3YXMgaGVsZCBvdmVyIHRo
ZSB3ZWVrZW5kLCBhbmQgZWlnaHQgZ2F5IGFuZCBsZXNiaWFuIHN0dWRlbnRzIHdlcmUgYXdhcmRl
ZCAkNCw5MDAgdG93YXJkIHRoZWlyIGNvbGxlZ2Ugc3R1ZGllcyBieSBhIGxvY2FsIGJ1c2luZXNz
bWFuLjwvcD4NCg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.