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The Latest: Mayors speak, chorus sings during Pulse memorial

Associated Press

Published: June 12, 2017 - 12:31 PM | Updated: June 12, 2017 - 12:35 PM
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People attend the "Hugs Not Hate" heart memorial outside Pulse nightclub in Orlando, Fla., Monday, June 12, 2017, in honor of the 49 people who lost their lives in the shooting one year ago. (Kayla O'Brien/Orlando Sentinel via AP)


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