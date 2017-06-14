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The Latest: Michigan governor supports 2 charged in Flint

Associated Press

Published: June 14, 2017 - 12:34 PM
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In this June 5, 2017 photo, Nick Lyon, Michigan Health and Human Services Director, speaks in support of the state's Medicaid expansion program in Lansing, Mich. Lyon was charged Wednesday, June 14, 2017, with involuntary manslaughter in a criminal investigation of Flint's lead-contaminated water. (AP Photo/David Eggert)


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