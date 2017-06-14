The Latest: Michigan governor supports 2 charged in Flint

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+RkxJTlQsIE1pY2guOiBUaGUgTGF0ZXN0IG9uIGNyaW1pbmFsIGNoYXJnZXMgZmlsZWQgaW4g
dGhlIEZsaW50IHdhdGVyIGludmVzdGlnYXRpb24gKGFsbCB0aW1lcyBsb2NhbCk6PC9wPjxwPjEy
OjA1IHAubS48L3A+PHA+TWljaGlnYW4gR292LiBSaWNrIFNueWRlciBpcyBleHByZXNzaW5nIHN1
cHBvcnQgZm9yIHR3byBoaWdoLXJhbmtpbmcgc3RhdGUgb2ZmaWNpYWxzIHdobyBoYXZlIGJlZW4g
Y2hhcmdlZCBpbiB0aGUgRmxpbnQgd2F0ZXIgaW52ZXN0aWdhdGlvbi48L3A+PHA+U255ZGVyIHNh
eXMgTmljayBMeW9uIGFuZCBEci4gRWRlbiBXZWxscyBhcmUgcHJlc3VtZWQgaW5ub2NlbnQgYW5k
ICYjODIyMDt3aWxsIHJlbWFpbiBvbiBkdXR5JiM4MjIxOyBhdCB0aGUgRGVwYXJ0bWVudCBvZiBI
ZWFsdGggYW5kIEh1bWFuIFNlcnZpY2VzLjwvcD48cD5MeW9uLCB0aGUgaGVhZCBvZiB0aGUgZGVw
YXJ0bWVudCwgaXMgY2hhcmdlZCB3aXRoIGludm9sdW50YXJ5IG1hbnNsYXVnaHRlciBpbiB0aGUg
ZGVhdGggb2YgYW4gODUteWVhci1vbGQgbWFuIHdpdGggTGVnaW9ubmFpcmVzJiM4MjE3OyBkaXNl
YXNlLiBIZSYjODIxNztzIGFjY3VzZWQgb2YgZmFpbGluZyB0byBhbGVydCB0aGUgcHVibGljIGFi
b3V0IGEgTGVnaW9ubmFpcmVzJiM4MjE3OyBvdXRicmVhayBpbiB0aGUgRmxpbnQgYXJlYSBpbiAy
MDE0LTE1LjwvcD48cD5XZWxscywgTWljaGlnYW4mIzgyMTc7cyBjaGllZiBtZWRpY2FsIG9mZmlj
ZXIsIGlzIGNoYXJnZWQgd2l0aCBvYnN0cnVjdGlvbiBvZiBqdXN0aWNlIGFuZCBseWluZyB0byBh
biBpbnZlc3RpZ2F0b3IuPC9wPjxwPkZsaW50IHVzZWQgdGhlIEZsaW50IFJpdmVyIGZvciAxOCBt
b250aHMuIFRoZSB3YXRlciB3YXNuJiM4MjE3O3QgcHJvcGVybHkgdHJlYXRlZCwgY2F1c2luZyBs
ZWFkIHRvIGxlYWNoIGZyb20gb2xkIHBpcGVzLiBTb21lIGV4cGVydHMgaGF2ZSBibGFtZWQgdGhl
IHdhdGVyIGZvciB0aGUgTGVnaW9ubmFpcmVzJiM4MjE3OyBvdXRicmVhay48L3A+PHA+JiM4MjEy
OyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPjExOjE1IGEubS48L3A+PHA+Rml2ZSBwZW9wbGUgaGF2ZSBi
ZWVuIGNoYXJnZWQgd2l0aCBpbnZvbHVudGFyeSBtYW5zbGF1Z2h0ZXIgaW4gTWljaGlnYW4gaW4g
YW4gaW52ZXN0aWdhdGlvbiBvZiBGbGludCYjODIxNztzIHdhdGVyIGNyaXNpcy48L3A+PHA+VGhl
IGNoYXJnZXMgYXJlIHJlbGF0ZWQgdG8gdGhlIGRlYXRoIG9mIGFuIDg1LXllYXItb2xkIG1hbiB3
aG8gaGFkIExlZ2lvbm5haXJlcyYjODIxNzsgZGlzZWFzZS4gVGhlIGZpdmUgaW5jbHVkZSBOaWNr
IEx5b24sIGhlYWQgb2YgdGhlIE1pY2hpZ2FuIGhlYWx0aCBkZXBhcnRtZW50LjwvcD48cD5UaGUg
b3RoZXJzIGFyZSBwZW9wbGUgd2hvIHdlcmUgYWxyZWFkeSBmYWNpbmcgY2hhcmdlcyBpbiB0aGUg
c3RhdGUmIzgyMTc7cyBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIG9mIGhvdyBGbGludCYjODIxNztzIHdhdGVyIHN5
c3RlbSBiZWNhbWUgcG9pc29uZWQgd2l0aCBsZWFkLjwvcD48cD5UaGV5IGFyZTogRGFybmVsbCBF
YXJsZXksIHdobyB3YXMgRmxpbnQmIzgyMTc7cyBlbWVyZ2VuY3kgbWFuYWdlciB3aGVuIHRoZSBj
aXR5IHVzZWQgdGhlIEZsaW50IFJpdmVyOyBIb3dhcmQgQ3JvZnQsIHdobyByYW4gRmxpbnQmIzgy
MTc7cyBwdWJsaWMgd29ya3MgZGVwYXJ0bWVudDsgTGlhbmUgU2hla3RlciBTbWl0aDsgYW5kIFN0
ZXBoZW4gQnVzY2guIFNoZWt0ZXIgU21pdGggYW5kIEJ1c2NoIHdlcmUgc3RhdGUgZW52aXJvbm1l
bnRhbCByZWd1bGF0b3JzLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+OToxMCBh
Lm0uPC9wPjxwPlRoZSBoZWFkIG9mIHRoZSBNaWNoaWdhbiBoZWFsdGggZGVwYXJ0bWVudCBhbmQg
dGhlIHN0YXRlJiM4MjE3O3MgY2hpZWYgbWVkaWNhbCBvZmZpY2VyIGFyZSB0aGUgbGF0ZXN0IHRv
IGJlIGNoYXJnZWQgaW4gYW4gaW52ZXN0aWdhdGlvbiBvZiBGbGludCYjODIxNztzIGxlYWQtY29u
dGFtaW5hdGVkIHdhdGVyLjwvcD48cD5Eci4gRWRlbiBXZWxscyBpcyBjaGFyZ2VkIHdpdGggb2Jz
dHJ1Y3Rpb24gb2YganVzdGljZSBhbmQgbHlpbmcgdG8gYSBwb2xpY2Ugb2ZmaWNlci4gSXQgaXNu
JiM4MjE3O3QgaW1tZWRpYXRlbHkgY2xlYXIgd2hvIHdpbGwgcmVwcmVzZW50IFdlbGxzIGFuZCBj
YW4gc3BlYWsgb24gaGVyIGJlaGFsZi48L3A+PHA+TmljayBMeW9uLCBoZWFkIG9mIHRoZSBEZXBh
cnRtZW50IG9mIEhlYWx0aCBhbmQgSHVtYW4gU2VydmljZXMsIGlzIGNoYXJnZWQgd2l0aCBpbnZv
bHVudGFyeSBtYW5zbGF1Z2h0ZXIgYW5kIG90aGVyIGNyaW1lcy4gSGUmIzgyMTc7cyBhY2N1c2Vk
IG9mIGZhaWxpbmcgdG8gYWxlcnQgdGhlIHB1YmxpYyBvZiBhIExlZ2lvbm5haXJlcyYjODIxNzsg
ZGlzZWFzZSBvdXRicmVhay48L3A+PHA+RmxpbnQgZGlkbiYjODIxNzt0IHRyZWF0IGl0cyB3YXRl
ciB0byByZWR1Y2UgY29ycm9zaW9uIGluIDIwMTQtMTUsIGxlYWRpbmcgdG8gdGhlIHJlbGVhc2Ug
b2YgbGVhZCBmcm9tIG9sZCBwaXBlcy48L3A+PHA+U29tZSBleHBlcnRzIGhhdmUgYWxzbyBsaW5r
ZWQgdGhlIHdhdGVyIHRvIExlZ2lvbm5haXJlcyYjODIxNzsgZGlzZWFzZSwgYSB0eXBlIG9mIHBu
ZXVtb25pYSBjYXVzZWQgYnkgYmFjdGVyaWEgdGhhdCB0aHJpdmUgaW4gd2FybSB3YXRlciBhbmQg
aW5mZWN0IHRoZSBsdW5ncy48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPjg6NDAg
YS5tLjwvcD48cD5UaGUgaGVhZCBvZiB0aGUgTWljaGlnYW4gaGVhbHRoIGRlcGFydG1lbnQgaGFz
IGJlZW4gY2hhcmdlZCB3aXRoIGludm9sdW50YXJ5IG1hbnNsYXVnaHRlciBpbiBGbGludCYjODIx
NztzIGxlYWQtdGFpbnRlZCB3YXRlciBjcmlzaXMuPC9wPjxwPk5pY2sgTHlvbiBpcyBhY2N1c2Vk
IG9mIGZhaWxpbmcgdG8gYWxlcnQgdGhlIHB1YmxpYyBhYm91dCBhbiBvdXRicmVhayBvZiBMZWdp
b25uYWlyZXMmIzgyMTc7IGRpc2Vhc2UgaW4gdGhlIEZsaW50IGFyZWEsIHdoaWNoIGhhcyBiZWVu
IGxpbmtlZCBieSBzb21lIGV4cGVydHMgdG8gcG9vciB3YXRlciBxdWFsaXR5IGluIDIwMTQtMTUu
PC9wPjxwPkNoYXJnZXMgd2VyZSByZWFkIFdlZG5lc2RheSBpbiBhIEZsaW50IGNvdXJ0LiBMeW9u
IGlzIHRoZSBoaWdoZXN0LXJhbmtpbmcgb2ZmaWNpYWwgdG8gYmUgY2hhcmdlZCBpbiB0aGUgc3Rh
dGUgYXR0b3JuZXkgZ2VuZXJhbCYjODIxNztzIGludmVzdGlnYXRpb24uPC9wPjxwPkZsaW50IGJl
Z2FuIHVzaW5nIHdhdGVyIGZyb20gdGhlIEZsaW50IFJpdmVyIGluIDIwMTQgYnV0IGRpZG4mIzgy
MTc7dCB0cmVhdCBpdCB0byByZWR1Y2UgY29ycm9zaW9uLiBMZWFkIGZyb20gb2xkIHBsdW1iaW5n
IGxlYWNoZWQgaW50byB0aGUgd2F0ZXIgc3lzdGVtLjwvcD48cD5MZWdpb25uYWlyZXMmIzgyMTc7
IGlzIGEgdHlwZSBvZiBwbmV1bW9uaWEgY2F1c2VkIGJ5IGJhY3RlcmlhIHRoYXQgdGhyaXZlIGlu
IHdhcm0gd2F0ZXIgYW5kIGluZmVjdCB0aGUgbHVuZ3MuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.