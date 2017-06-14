The Latest: Neighbor heard shots, saw UPS drivers running

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U0FOIEZSQU5DSVNDTzogVGhlIExhdGVzdCBvbiBhIHNob290aW5nIGluIFNhbiBGcmFuY2lz
Y28gKGFsbCB0aW1lcyBsb2NhbCk6PC9wPjxwPjEwOjQ1IGEubS48L3A+PHA+QSB3aXRuZXNzIHNh
eXMgaGUgaGVhcmQgYXQgbGVhc3QgZml2ZSBndW5zaG90cyBhbmQgc2F3IFVQUyBkcml2ZXJzIHJ1
bm5pbmcgZG93biB0aGUgc3RyZWV0IHNjcmVhbWluZyAmIzgyMjA7c2hvb3Rlciwgc2hvb3RlciYj
ODIyMTsgYWZ0ZXIgZ3VuZmlyZSBhdCBhIHNwcmF3bGluZyBTYW4gRnJhbmNpc2NvIHBhY2thZ2Ug
ZGVsaXZlcnkgd2FyZWhvdXNlLjwvcD48cD5BdXRvIHNob3Agb3duZXIgUm9iZXJ0IEtpbSBzYXlz
IGhlIGJyb3VnaHQgY2FycyBpbnNpZGUgYW5kIHNodXQgdGhlIGdhdGUgV2VkbmVzZGF5LiBIZSBy
ZW9wZW5lZCBhZnRlciBoZSBzYXcgcG9saWNlIGhhZCBibG9ja2VkIG9mZiBhbiBhcmVhIGFyb3Vu
ZCB0aGUgVVBTIGJ1aWxkaW5nLCB3aGljaCBpcyBhYm91dCBhIGJsb2NrIGZyb20gaGlzIHNob3Au
PC9wPjxwPkEgVVBTIHNwb2tlc21hbiBzYXlzIGZvdXIgcGVvcGxlIHdlcmUgaW5qdXJlZCBpbiB0
aGUgc2hvb3RpbmcgYXQgdGhlIGZhY2lsaXR5IGFuZCB0aGF0IHRoZSBzaG9vdGVyIHdhcyBhbiBl
bXBsb3llZS4gU3RldmUgR2F1dCBzYXlzIGhlIGJlbGlldmVzIHRoZSBzaG9vdGVyICYjODIyMDt0
dXJuZWQgdGhlIGd1biBvbiBoaW1zZWxmJiM4MjIxOyBidXQgZGlkIG5vdCBoYXZlIGFkZGl0aW9u
YWwgaW5mb3JtYXRpb24uPC9wPjxwPk5vIG9uZSBpbW1lZGlhdGVseSBoYWQgZGV0YWlscyBvbiB0
aGUgY29uZGl0aW9ucyBvZiB0aG9zZSBpbmp1cmVkLjwvcD48cD5TYW4gRnJhbmNpc2NvIHBvbGlj
ZSBhcmUgaW5zaWRlIHRoZSBVUFMgd2FyZWhvdXNlIHNlYXJjaGluZyBmb3IgYWRkaXRpb25hbCB2
aWN0aW1zIGFuZCB3aXRuZXNzZXMuPC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD4x
MDoyMCBhLm0uPC9wPjxwPkEgVVBTIHNwb2tlc21hbiBzYXlzIGZvdXIgcGVvcGxlIHdlcmUgaW5q
dXJlZCBpbiBhIHNob290aW5nIGF0IGEgcGFja2FnZSBkZWxpdmVyeSBmYWNpbGl0eSBpbiBTYW4g
RnJhbmNpc2NvIGFuZCB0aGF0IHRoZSBzaG9vdGVyIHdhcyBhbiBlbXBsb3llZS48L3A+PHA+VVBT
IHNwb2tlc21hbiBTdGV2ZSBHYXV0IHNhaWQgV2VkbmVzZGF5IHRoYXQgaGUgYmVsaWV2ZWQgdGhl
IHNob290ZXIgJiM4MjIwO3R1cm5lZCB0aGUgZ3VuIG9uIGhpbXNlbGYmIzgyMjE7IGJ1dCBkaWQg
bm90IGhhdmUgYWRkaXRpb25hbCBpbmZvcm1hdGlvbi48L3A+PHA+SGUgc2FpZCB0aGUgZm91ciB2
aWN0aW1zIHdlcmUgdGFrZW4gdG8gYSBob3NwaXRhbCBidXQgZGlkbiYjODIxNzt0IGtub3cgdGhl
aXIgY29uZGl0aW9ucy48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPjEwOjA1IGEu
bS48L3A+PHA+QSBTYW4gRnJhbmNpc2NvIGhvc3BpdGFsIGhhcyByZWNlaXZlZCBtdWx0aXBsZSB2
aWN0aW1zIGZyb20gYSBzaG9vdGluZyBhdCBhIHNwcmF3bGluZyBVUFMgd2FyZWhvdXNlIGFuZCBj
dXN0b21lciBzZXJ2aWNlIGNlbnRlci48L3A+PHA+QnJlbnQgQW5kcmV3LCBzcG9rZXNtYW4gZm9y
IFp1Y2tlcmJlcmcgU2FuIEZyYW5jaXNjbyBHZW5lcmFsIEhvc3BpdGFsLCBzYWlkIFdlZG5lc2Rh
eSB0aGF0IHRoZSBob3NwaXRhbCBoYWQgcmVjZWl2ZWQgdmljdGltcywgYnV0IGhlIGRpZCBub3Qg
a25vdyBleGFjdGx5IGhvdyBtYW55IG9yIHRoZWlyIGNvbmRpdGlvbnMuPC9wPjxwPlNhbiBGcmFu
Y2lzY28gcG9saWNlIGhhdmUgY29uZmlybWVkIHRoZSBzaG9vdGluZywgYnV0IGRpZG4mIzgyMTc7
dCByZWxlYXNlIG90aGVyIGluZm9ybWF0aW9uLjwvcD48cD5Vbmlmb3JtZWQgVVBTIGVtcGxveWVl
cyBhcmUgYmVpbmcgbGVkIG91dCBpbiBhIGxpbmUgYnkgb2ZmaWNlcnMgbmV4dCB0byBhIGhpZ2h3
YXkuIFRoZXkgd2Fsa2VkIGF3YXkgY2FsbWx5IHdpdGggZW1lcmdlbmN5IHZlaGljbGVzIG5lYXJi
eS48L3A+PHA+VGhlIHNob290aW5nIGxlZCB0byBhIG1hc3NpdmUgcG9saWNlIHJlc3BvbnNlIGFu
ZCBhIHNoZWx0ZXItaW4tcGxhY2Ugd2FybmluZyBmb3IgdGhlIHN1cnJvdW5kaW5nIGFyZWEuPC9w
PjxwPlRoZSBidWlsZGluZyBpcyBsb2NhdGVkIGluIHRoZSBQb3RyZXJvIEhpbGwsIHdoaWNoIGlz
IGFib3V0IDIgJiMxODk7IG1pbGVzIGZyb20gZG93bnRvd24gU2FuIEZyYW5jaXNjby48L3A+PHA+
UG9saWNlIGFyZSBhZHZpc2luZyBwZW9wbGUgdG8gYXZvaWQgdGhlIGFyZWEuPC9wPjxwPiYjODIx
MjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD45OjU1IGEubS48L3A+PHA+U2FuIEZyYW5jaXNjbyBwb2xp
Y2UgY29uZmlybSBhIHNob290aW5nIGF0IGEgc3ByYXdsaW5nIFVQUyB3YXJlaG91c2UgYW5kIGN1
c3RvbWVyIHNlcnZpY2UgY2VudGVyLCBidXQgbm8gaW5mb3JtYXRpb24gb24gaW5qdXJpZXMgaGFz
IGJlZW4gcmVsZWFzZWQuPC9wPjxwPlRoZSBzaG9vdGluZyBXZWRuZXNkYXkgbGVkIHRvIGEgbWFz
c2l2ZSBwb2xpY2UgcmVzcG9uc2UgYW5kIGEgc2hlbHRlci1pbi1wbGFjZSB3YXJuaW5nIGZvciB0
aGUgc3Vycm91bmRpbmcgYXJlYS48L3A+PHA+VGhlIGJ1aWxkaW5nIGlzIGxvY2F0ZWQgaW4gdGhl
IFBvcnRlcm8gSGlsbCwgd2hpY2ggaXMgYWJvdXQgMi41IG1pbGVzIGZyb20gZG93bnRvd24gU2Fu
IEZyYW5jaXNjby48L3A+PHA+UG9saWNlIGFyZSBhZHZpc2luZyBwZW9wbGUgdG8gYXZvaWQgdGhl
IGFyZWEuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.