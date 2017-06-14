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The Latest: Neighbor heard shots, saw UPS drivers running

Associated Press

Published: June 14, 2017 - 01:48 PM
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UPS workers gather outside after a reported shooting at a UPS warehouse and customer service center in San Francisco on Wednesday, June 14, 2017. San Francisco police confirmed a shooting at the facility in the Potrero Hill neighborhood but didnt release information on injuries or the shooter. (AP Photo/Eric Risberg)


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