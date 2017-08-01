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The Latest: Prosecutor: Officer planted gun after shooting

Associated Press

Published: August 1, 2017 - 01:15 PM
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FILE - This file photo provided by the St. Louis Police Department shows former St. Louis police officer Jason Stockley, who is charged with first-degree murder and armed criminal action in the December 2011 shooting death of Anthony Lamar Smith. Stockley's murder trial is scheduled to begin Tuesday, Aug. 1, 2017. (St. Louis Police Department via AP, File)


 

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