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The Latest: Putin compares James Comey to Edward Snowden

Associated Press

Published: June 15, 2017 - 09:07 AM
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Sen. Richard Burr, R-N.C., right, chairman of the Senate Select Committee on Intelligence, and Vice Chairman Mark Warner, D-Va., left, listen as Attorney General Jeff Sessions testifies before the Senate Select Committee on Intelligence about his role in the firing of FBI Director James Comey and the investigation into contacts between Trump campaign associates and Russia, on Capitol Hill in Washington, Tuesday, June 13, 2017. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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