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The Latest: Sen. Graham says he was a target of ’unmasking’

Associated Press

Published: June 2, 2017 - 03:17 PM
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FILE - In this May 23, 2017 file photo, Sen. Lindsey Graham, R-S.C. is followed by reporters on Capitol Hill in Washington. Graham says U.S. intelligence agencies tell him that a conversation he had with a foreign individual was picked up in surveillance and that an unknown U.S. official or officials asked to know his identity as a party in the conversation. (AP Photo/Jacquelyn Martin, File)


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