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The Latest: Sheriff: Escaped inmates stole another vehicle

By The Associated Press

Published: June 14, 2017 - 02:12 PM
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This photo provided by the Elbert County Sheriff's Office taken on Oct. 13, 2015 shows inmate Ricky Dubose. Dubose and Donnie Russell Rowe escaped after killing two prison guards during a bus transport in Georgia. Both are being sought by law enforcement. Authorities in Georgia have released another photo of Dubose, showing prominent tattoos. (Elbert County Sheriff's Office via AP)


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