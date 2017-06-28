The Latest: Suspected Holocaust memorial vandal held on bail

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Qk9TVE9OOiBUaGUgTGF0ZXN0IG9uIHZhbmRhbGlzbSB0byB0aGUgTmV3IEVuZ2xhbmQgSG9s
b2NhdXN0IE1lbW9yaWFsIGluIEJvc3RvbiAoYWxsIHRpbWVzIGxvY2FsKTo8L3A+PHA+Mjo0MCBw
Lm0uPC9wPjxwPlRoZSBsYXd5ZXIgZm9yIGEgbWFuIGNoYXJnZWQgd2l0aCB0aHJvd2luZyBhIHJv
Y2sgdGhyb3VnaCBhIGdsYXNzIHBhbmVsIGF0IHRoZSBOZXcgRW5nbGFuZCBIb2xvY2F1c3QgTWVt
b3JpYWwgc2F5cyBoZXIgY2xpZW50IHN1ZmZlcnMgZnJvbSBtZW50YWwgaGVhbHRoIGlzc3Vlcy48
L3A+PHA+SmFtZXMgSXNhYWMgd2FzIGhlbGQgb24gJDc1MCBiYWlsIG9uIFdlZG5lc2RheSBvbiBj
aGFyZ2VzIG9mIG1hbGljaW91cyBkZXN0cnVjdGlvbiBvZiBwZXJzb25hbCBwcm9wZXJ0eSBhbmQg
ZGVzdHJ1Y3Rpb24gb2YgYSBwbGFjZSBvZiBtZW1vcmlhbC4gQnV0IGhlIGhhZCBoaXMgYmFpbCBy
ZXZva2VkIGFuZCB3YXMgaGVsZCBmb3IgdmlvbGF0aW5nIHRoZSB0ZXJtcyBvZiBoaXMgcHJvYmF0
aW9uIGluIG90aGVyIHBlbmRpbmcgY2FzZXMuPC9wPjxwPk5vdC1ndWlsdHkgcGxlYXMgd2VyZSBl
bnRlcmVkIG9uIGhpcyBiZWhhbGYuPC9wPjxwPlByb3NlY3V0b3JzIHNheSB0aGUgMjEteWVhci1v
bGQgQm9zdG9uIG1hbiBzbWFzaGVkIHRoZSByb3VnaGx5IDktZm9vdC10YWxsICgyLjctbWV0ZXIp
IHBhbmVsIGF0IGFib3V0IDIgYS5tLiBIZSB3YXMgcXVpY2tseSBhcnJlc3RlZCBhZnRlciBhIHdp
dG5lc3MgY2FsbGVkIHBvbGljZS48L3A+PHA+SGlzIGNvdXJ0LWFwcG9pbnRlZCBhdHRvcm5leSwg
UmViZWNjYSBLb3phaywgc2FpZCBoZXIgY2xpZW50IGlzICYjODIyMDtzdHJ1Z2dsaW5nIGNvbnNp
ZGVyYWJseSYjODIyMTsgYW5kIGlzIHBhcnRpY2lwYXRpbmcgaW4gYSBwYXJ0aWFsIGhvc3BpdGFs
aXphdGlvbiBwcm9ncmFtIGF0IGEgbWVudGFsIGhlYWx0aCBmYWNpbGl0eS48L3A+PHA+JiM4MjEy
OyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPjEyOjMwIHAubS48L3A+PHA+QW4gYWN0IG9mIHZhbmRhbGlz
bSBhdCB0aGUgTmV3IEVuZ2xhbmQgSG9sb2NhdXN0IE1lbW9yaWFsIGluIEJvc3RvbiBoYXMgYmVl
biBtZXQgd2l0aCBzaGFycCBjb25kZW1uYXRpb24gZnJvbSBlbGVjdGVkIG9mZmljaWFscyBhbmQg
cmVsaWdpb3VzIGdyb3Vwcy48L3A+PHA+UG9saWNlIHdlcmUgY2FsbGVkIGJ5IGEgd2l0bmVzcyB0
byB0aGUgbWVtb3JpYWwgZWFybHkgV2VkbmVzZGF5IHRvIGZpbmQgYSBnbGFzcyBwYW5lbCBvbiBv
bmUgb2YgdGhlIG1lbW9yaWFsJiM4MjE3O3Mgc2l4IDU0LWZvb3QtaGlnaCB0b3dlcnMgc2hhdHRl
cmVkLjwvcD48cD5BdCBhIG5ld3MgY29uZmVyZW5jZSBhdCB0aGUgbWVtb3JpYWwsIE1heW9yIE1h
cnR5IFdhbHNoIHNhaWQgdGhlIGNpdHkgc3RhbmRzICYjODIyMDtzaG91bGRlciB0byBzaG91bGRl
ciYjODIyMTsgd2l0aCB0aGUgSmV3aXNoIGNvbW11bml0eS48L3A+PHA+VGhlIHByZXNpZGVudCBv
ZiBDb21iaW5lZCBKZXdpc2ggUGhpbGFudGhyb3BpZXMgc2FpZCB3aGVuIEpld3MgaGVhciB0aGUg
c291bmQgb2YgYnJlYWtpbmcgZ2xhc3MsICYjODIyMDt3ZSBzaHVkZGVyLCYjODIyMTsgYSByZWZl
cmVuY2UgdG8gS3Jpc3RhbGxuYWNodC48L3A+PHA+VGhlIE1hc3NhY2h1c2V0dHMgY2hhcHRlciBv
ZiB0aGUgQ291bmNpbCBvbiBBbWVyaWNhbi1Jc2xhbWljIFJlbGF0aW9ucyBzYWlkLCAmIzgyMjA7
RGVzZWNyYXRpb24gb2YgYSByZWxpZ2lvdXMgbWVtb3JpYWwgaXMgYWx3YXlzIGhlYXJ0YnJlYWtp
bmcgYW5kIG11c3QgYmUgY29uZGVtbmVkLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QSAyMS15ZWFyLW9sZCBCb3N0
b24gbWFuIGhhcyBiZWVuIGNoYXJnZWQgYW5kIGZhY2VzIGFycmFpZ25tZW50IGxhdGVyIFdlZG5l
c2RheS48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPjg6MTUgYS5tLjwvcD48cD5Q
b2xpY2Ugc2F5IHRoZXkgaGF2ZSBhcnJlc3RlZCBhIG1hbiB3aG8gdXNlZCBhIHJvY2sgdG8gc21h
c2ggYSBnbGFzcyBwYW5lbCBhdCB0aGUgTmV3IEVuZ2xhbmQgSG9sb2NhdXN0IE1lbW9yaWFsIGlu
IEJvc3Rvbi48L3A+PHA+SmFtZXMgSXNhYWMgZmFjZXMgYXJyYWlnbm1lbnQgV2VkbmVzZGF5IG9u
IGNoYXJnZXMgb2YgbWFsaWNpb3VzIGRlc3RydWN0aW9uIG9mIHBlcnNvbmFsIHByb3BlcnR5IGFu
ZCBkZXN0cnVjdGlvbiBvZiBhIHBsYWNlIG9mIG1lbW9yaWFsLiBJdCBjb3VsZCBub3QgYmUgZGV0
ZXJtaW5lZCBpZiBoZSBoYXMgYSBsYXd5ZXIuPC9wPjxwPlBvbGljZSB3ZXJlIGNhbGxlZCBieSBh
IHdpdG5lc3MgdG8gdGhlIG1lbW9yaWFsIGVhcmx5IFdlZG5lc2RheSB0byBmaW5kIGEgZ2xhc3Mg
cGFuZWwgb24gb25lIG9mIHRoZSBtZW1vcmlhbCYjODIxNztzIDU0LWZvb3QtaGlnaCB0b3dlcnMg
c2hhdHRlcmVkLjwvcD48cD5UaGUgbWVtb3JpYWwgdGhhdCBvcGVuZWQgaW4gMTk5NSBpcyBvbiB0
aGUgRnJlZWRvbSBUcmFpbCBuZWFyIEZhbmV1aWwgSGFsbCBhbmQgQ2l0eSBIYWxsIGFuZCBpcyBv
cGVuIGF0IGFsbCB0aW1lcy48L3A+PHA+VGhlIHNpeCBnbGFzcyB0b3dlcnMgYXJlIGxpdCBpbnRl
cm5hbGx5IGFuZCBldGNoZWQgd2l0aCBtaWxsaW9ucyBvZiBudW1iZXJzIHRoYXQgcmVwcmVzZW50
IHRhdHRvb3Mgb24gdGhlIGFybXMgb2YgbWFueSBKZXdzIHNlbnQgdG8gTmF6aSBkZWF0aCBjYW1w
cy48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPk9ubGluZTogTmV3IEVuZ2xhbmQg
SG9sb2NhdXN0IE1lbW9yaWFsLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm5laG0ub3JnIiB0YXJnZXQ9
Il9ibGFuayI+aHR0cDovL3d3dy5uZWhtLm9yZzwvYT48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.