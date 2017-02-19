The Latest: Trump interviewing for national security adviser

PHA+V0FTSElOR1RPTjogVGhlIExhdGVzdCBvbiBQcmVzaWRlbnQgRG9uYWxkIFRydW1wIChhbGwg
dGltZXMgRVNUKTo8L3A+PHA+NToyMCBwLm0uPC9wPjxwPlByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAm
IzgyMTc7cyBtZWV0aW5ncyB3aXRoIHBvdGVudGlhbCBjYW5kaWRhdGVzIHRvIGJlIGhpcyBuZXcg
bmF0aW9uYWwgc2VjdXJpdHkgYWR2aXNlciBhcmUgY29udGludWluZyBTdW5kYXkgYWZ0ZXJub29u
LjwvcD48cD5XaGl0ZSBIb3VzZSBzcG9rZXN3b21hbiBTYXJhaCBIdWNrYWJlZSBTYW5kZXJzIHNh
eXMgVHJ1bXAgaXMgbWVldGluZyB3aXRoIGZvdXIgY2FuZGlkYXRlcyBhdCBoaXMgcHJpdmF0ZSBQ
YWxtIEJlYWNoIGNsdWIuPC9wPjxwPk9uIHRoZSBzY2hlZHVsZSB3ZXJlIGhpcyBhY3RpbmcgYWR2
aXNlciwgcmV0aXJlZCBBcm15IEx0LiBHZW4uIEtlaXRoIEtlbGxvZ2c7IEpvaG4gQm9sdG9uLCBh
IGZvcm1lciBVLlMuIGFtYmFzc2Fkb3IgdG8gdGhlIFVuaXRlZCBOYXRpb25zOyBBcm15IEx0LiBH
ZW4uIEguUi4gTWNNYXN0ZXIgYW5kIHRoZSBzdXBlcmludGVuZGVudCBvZiB0aGUgVS5TLiBNaWxp
dGFyeSBBY2FkZW15IGF0IFdlc3QgUG9pbnQsIEx0LiBHZW4uIFJvYmVydCBDYXNsZW4uPC9wPjxw
PlNhbmRlcnMgc2FpZCBUcnVtcCBtYXkgaW50ZXJ2aWV3IG1vcmUgY2FuZGlkYXRlcyBhbmQgaG9w
ZXMgdG8gbWFrZSB0aGUgZGVjaXNpb24gc29vbi48L3A+PHA+VHJ1bXAgYWxzbyBkaXNjdXNzZWQg
c3RyYXRlZ2llcyBmb3IgcmVwZWFsaW5nIGFuZCByZXBsYWNpbmcgUHJlc2lkZW50IEJhcmFjayBP
YmFtYSYjODIxNztzIGhlYWx0aCBjYXJlIGxhdyB3aXRoIHRvcCBhZHZpc2VycywgaW5jbHVkaW5n
IEhlYWx0aCBTZWNyZXRhcnkgVG9tIFByaWNlIGFuZCBNaWNrIE11bHZhbmV5LCBkaXJlY3RvciBv
ZiB0aGUgV2hpdGUgSG91c2UgYnVkZ2V0IG9mZmljZS48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgy
MTI7PC9wPjxwPjQ6MzUgcC5tLjwvcD48cD5UaGUgSG9tZWxhbmQgU2VjdXJpdHkgRGVwYXJ0bWVu
dCBoYXMgZHJhZnRlZCBzd2VlcGluZyBuZXcgZ3VpZGVsaW5lcyBhaW1lZCBhdCBhZ2dyZXNzaXZl
bHkgZGV0YWluaW5nIGFuZCBkZXBvcnRpbmcgaW1taWdyYW50cyBsaXZpbmcgaW4gdGhlIFUuUy4g
aWxsZWdhbGx5LjwvcD48cD5BIHBhaXIgb2YgbWVtb3JhbmRhIHNpZ25lZCBieSBESFMgU2VjcmV0
YXJ5IEpvaG4gS2VsbHkgb3V0bGluZSB0aGUgcGxhbnMgdW5kZXIgY29uc2lkZXJhdGlvbi4gVGhl
IG1lbW9zIGRhdGVkIEZyaWRheSBzZWVrIHRvIGltcGxlbWVudCBQcmVzaWRlbnQgRG9uYWxkIFRy
dW1wJiM4MjE3O3MgYnJvYWQgZGlyZWN0aXZlIHRvIGNyYWNrIGRvd24gb24gaWxsZWdhbCBpbW1p
Z3JhdGlvbi48L3A+PHA+S2VsbHkgb3V0bGluZXMgcGxhbnMgdG8gaGlyZSB0aG91c2FuZHMgb2Yg
YWRkaXRpb25hbCBlbmZvcmNlbWVudCBhZ2VudHMsIGV4cGFuZCBvbiB0aGUgcHJpb3JpdHkgbGlz
dCBmb3IgaW1taWdyYW50cyBtYXJrZWQgZm9yIGltbWVkaWF0ZSByZW1vdmFsIGFuZCBlbmxpc3Qg
bG9jYWwgbGF3IGVuZm9yY2VtZW50IHRvIGhlbHAgbWFrZSBhcnJlc3RzLiBUaG9zZSBkZXRhaWxz
IHdlcmUgY29uZmlybWVkIHRvIHRoZSBBc3NvY2lhdGVkIFByZXNzIGJ5IGEgcGVyc29uIGJyaWVm
ZWQgb24gdGhlIGRvY3VtZW50cy48L3A+PHA+QSBXaGl0ZSBIb3VzZSBvZmZpY2lhbCBzYXlzIHRo
ZSBXaGl0ZSBIb3VzZSBoYXMgcmFpc2VkIG9iamVjdGlvbnMgd2l0aCB0aGUgZG9jdW1lbnRzIGFu
ZCBpcyB3b3JraW5nIHdpdGggREhTIHRvIGZpbmFsaXplIHRoZSBwb2xpY3kuPC9wPjxwPiYjODIx
MjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD4xOjE1IHAubS48L3A+PHA+VGhlIENvbmdyZXNzaW9uYWwg
QmxhY2sgQ2F1Y3VzIHNheXMgaXQgd2lsbCBtZWV0IHdpdGggUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVt
cCBhZnRlciBhbGwuPC9wPjxwPlJlcC4gRWxpamFoIEN1bW1pbmdzIGlzIGEgc2VuaW9yIG1lbWJl
ciBvZiB0aGUgZ3JvdXAuIEhlIHRvbGQgQ0JTJiM4MjE3OyAmIzgyMjA7RmFjZSB0aGUgTmF0aW9u
JiM4MjIxOyB0aGF0IFRydW1wIGFuc3dlcmVkIHRoZSBjYXVjdXMmIzgyMTc7IEphbi4gMTkgcmVx
dWVzdCBmb3IgYSBtZWV0aW5nICYjODIyMDthIGRheSBvciBzbyBhZ28uJiM4MjIxOyBUaGUgTWFy
eWxhbmQgRGVtb2NyYXQgc2F5cyBoZSBleHBlY3RzIHRoZSB0d28gcGFydGllcyB3aWxsIG1lZXQg
d2hlbiBDb25ncmVzcyByZXR1cm5zIGZyb20gYSB3ZWVrbG9uZyBicmVhayBhbmQgZGlzY3VzcyBw
cmVzY3JpcHRpb24gZHJ1Z3MgYW5kIHVyYmFuIGlzc3Vlcy48L3A+PHA+VGhlIHBvc3NpYmxlIG1l
ZXRpbmcgc3RpcnJlZCBjb250cm92ZXJzeSBkdXJpbmcgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBwcmVzcyBjb25m
ZXJlbmNlIGxhc3Qgd2Vlay4gUmVzcG9uZGluZyB0byBhIHJlcG9ydGVyJiM4MjE3O3MgaW5xdWly
eSwgVHJ1bXAgc3VnZ2VzdGVkIHRoYXQgQ3VtbWluZ3MgaGFkIGRlY2xpbmVkIGEgbWVldGluZyBh
bmQgYXNrZWQgdGhlIHJlcG9ydGVyLCB3aG8gaXMgYmxhY2ssIHRvIHNldCB1cCBhIG1lZXRpbmcu
PC9wPjxwPkN1bW1pbmdzIHNheXMgaGUgbmV2ZXIgcmVqZWN0ZWQgYSBtZWV0aW5nLiBPbiBTdW5k
YXksIGhlIGF0dHJpYnV0ZWQgdGhlIGxhdGUgYWNjZXB0YW5jZSB0byBUcnVtcCBhcHBhcmVudGx5
IG5vdCBiZWluZyAmIzgyMjA7aW4gY29udGFjdCB3aXRoIGhpcyBzdGFmZiBwcm9wZXJseS4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD4xMTozMCBhLm0uPC9wPjxwPlBy
ZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAgcGxhbnMgdG8gc3BlYWsgU3VuZGF5IHdpdGggbGVhZGVycyBm
cm9tIFBhbmFtYSBhbmQgVHJpbmlkYWQgYW5kIFRvYmFnby48L3A+PHA+QSBXaGl0ZSBIb3VzZSBv
ZmZpY2lhbCBzYXlzIFRydW1wIHdpbGwgc3BlYWsgdG8gbGVhZGVycyBvZiBib3RoIGNvdW50cmll
cy4gVGhlIG9mZmljaWFsIHJlcXVlc3RlZCBhbm9ueW1pdHkgYmVjYXVzZSB0aGV5IHdlcmUgbm90
IGF1dGhvcml6ZWQgdG8gZGlzY3VzcyB0aGUgcHJlc2lkZW50JiM4MjE3O3Mgc2NoZWR1bGUuPC9w
PjxwPlRydW1wIGhhcyBiZWVuIHNwZWFraW5nIHRvIGZvcmVpZ24gbGVhZGVycyBzaW5jZSBoZSB0
b29rIG9mZmljZSBmb3VyIHdlZWtzIGFnby48L3A+PHA+VGhlIGNhbGxzIGNvbWUgb24gYSBidXN5
IGRheSBmb3IgVHJ1bXAuIEhlIGlzIGFsc28gaW50ZXJ2aWV3aW5nIGNhbmRpZGF0ZXMgdG8gYmUg
aGlzIG5ldyBuYXRpb25hbCBzZWN1cml0eSBhZHZpc2VyIGFuZCBpcyBwbGFubmluZyBhIGhlYWx0
aCBjYXJlIHBvbGljeSBtZWV0aW5nLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+
MTA6NTUgYS5tLjwvcD48cD5EZWZlbnNlIFNlY3JldGFyeSBKaW0gTWF0dGlzIHNheXMgaGUgaGFz
IG5vIGlzc3VlcyB3aXRoIHRoZSBtZWRpYSwgZGVzcGl0ZSBoaXMgYm9zcyYjODIxNzsgY29uZGVt
bmF0aW9uIHRoYXQgdGhlICYjODIyMDtmYWtlIG5ld3MgbWVkaWEmIzgyMjE7IGlzICYjODIyMDt0
aGUgZW5lbXkgb2YgdGhlIEFtZXJpY2FuIHBlb3BsZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBQZW50YWdv
biBjaGllZiBzYXlzIGhlJiM4MjE3O3MgaGFkIHNvbWUgY29udGVudGlvdXMgdGltZXMgd2l0aCBt
ZW1iZXJzIG9mIHRoZSBtZWRpYSwgYnV0IGFkZHMgdGhlIHByZXNzIGlzIGEgY29uc3RpdHVlbmN5
IGhlIGRlYWxzIHdpdGguPC9wPjxwPkhlIGFsc28gcmVidWZmZWQgc3VnZ2VzdGlvbnMgdGhhdCBk
aXNhcnJheSBhdCB0aGUgV2hpdGUgSG91c2UgaXMgYWZmZWN0aW5nIHRoZSBtaWxpdGFyeS4gSGlz
IGNvbW1lbnRzIGNhbWUgZGF5cyBhZnRlciB0aGUgV2hpdGUgSG91c2UgbmF0aW9uYWwgc2VjdXJp
dHkgYWR2aXNlciB3YXMgZm9yY2VkIHRvIHJlc2lnbi48L3A+PHA+TWF0dGlzIHNheXMgYXQgYSBu
ZXdzIGNvbmZlcmVuY2UgaW4gdGhlIFVuaXRlZCBBcmFiIEVtaXJhdGVzIHRoYXQgYXQgdGltZXMg
ZGVtb2NyYWN5IGlzICYjODIyMDtxdWl0ZSBzcG9ydGluZy4mIzgyMjE7IEJ1dCBoZSBzYXlzIHRo
ZSBtaWxpdGFyeSYjODIxNztzIGpvYiBpcyB0byBob2xkIHRoZSBsaW5lIHdoaWxlIHRoZSBnb3Zl
cm5tZW50IHNvcnRzIG91dCB0aGUgd2F5IGFoZWFkLjwvcD48cD5TYXlzIE1hdHRpczogJiM4MjIw
O1dlIGRvbiYjODIxNzt0IGhhdmUgYW55IGRpc2FycmF5IGluc2lkZSB0aGUgbWlsaXRhcnksIGFu
ZCB0aGF0JiM4MjE3O3Mgd2hlcmUgbXkgcmVzcG9uc2liaWxpdHkgbGllcy4mIzgyMjE7PC9wPjxw
PiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD4xMDo1MCBhLm0uPC9wPjxwPkEgdG9wIGFkdmlz
ZXIgdG8gUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCBzYXlzIGNhbXBhaWduIGFpZGVzIGRpZG4mIzgy
MTc7dCBoYXZlIGFueSBjb250YWN0IHdpdGggUnVzc2lhIGJlZm9yZSB0aGUgZWxlY3Rpb24uPC9w
PjxwPkNoaWVmIG9mIHN0YWZmIFJlaW5jZSBQcmllYnVzIChyeW5zIFBSRUUmIzgyMTc7LWJ1cykg
dGVsbHMgTkJDJiM4MjE3O3MgJiM4MjIwO01lZXQgdGhlIFByZXNzJiM4MjIxOyB0aGF0ICYjODIy
MDt3ZSBkb24mIzgyMTc7dCBrbm93IG9mIGFueSBjb250YWN0cyB3aXRoIFJ1c3NpYW4gYWdlbnRz
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+UHJpZWJ1cyBzYXlzIGhlIGhhZCAmIzgyMjA7dGFsa2VkIHRvIHRoZSB0
b3AgbGV2ZWxzIG9mIHRoZSBpbnRlbGxpZ2VuY2UgY29tbXVuaXR5LiYjODIyMTsgSGUgZGVuaWVz
IGEgTmV3IFlvcmsgVGltZXMgcmVwb3J0IHRoYXQgbXVsdGlwbGUgVHJ1bXAgYWR2aXNlcnMgd2Vy
ZSBpbiB0b3VjaCB3aXRoIFJ1c3NpYW4gaW50ZWxsaWdlbmNlIGFkdmlzZXJzIGR1cmluZyB0aGUg
ZWxlY3Rpb24gY2FtcGFpZ24uPC9wPjxwPkR1cmluZyBhIG5ld3MgY29uZmVyZW5jZSBsYXN0IHdl
ZWssIFRydW1wIGdhdmUgYSBsYXd5ZXJseSBkZW5pYWwgdGhhdCBoaXMgY2FtcGFpZ24gYWlkZXMg
aGFkIGJlZW4gaW4gdG91Y2ggd2l0aCBSdXNzaWFuIG9mZmljaWFscyBiZWZvcmUgbGFzdCBmYWxs
JiM4MjE3O3MgZWxlY3Rpb24uIEhlIHNhaWQ6ICYjODIyMDtub2JvZHkgdGhhdCBJIGtub3cgb2Yu
JiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+MTA6NDUgYS5tLjwvcD48
cD5UaGUgdG9wIERlbW9jcmF0IG9uIHRoZSBIb3VzZSBJbnRlbGxpZ2VuY2UgQ29tbWl0dGVlIHNh
eXMgUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCBpcyBiZWhhdmluZyBsaWtlIGEgJiM4MjIwO3Rpbi1w
b3QgZGljdGF0b3ImIzgyMjE7IGJ5IG1ha2luZyBjb21tZW50cyBjcml0aWNpemluZyB0aGUgbmV3
cyBtZWRpYSBhcyAmIzgyMjA7dGhlIGVuZW15IG9mIHRoZSBBbWVyaWNhbiBwZW9wbGUuJiM4MjIx
OzwvcD48cD5SZXAuIEFkYW0gU2NoaWZmIG9mIENhbGlmb3JuaWEgZGVzY3JpYmVkIFRydW1wJiM4
MjE3O3MgdHdlZXQgbGFzdCB3ZWVrIGFzICYjODIyMDt0aGUgbW9zdCBkZXZhc3RhdGluZyYjODIy
MTsgYW5kICYjODIyMDt0aGUgbW9zdCBhbGFybWluZyYjODIyMTsgaW4gYXR0YWNraW5nIHRoZSBG
aXJzdCBBbWVuZG1lbnQgcmlnaHQgdG8gYSBmcmVlIHByZXNzLjwvcD48cD5IZSB0b2xkIEFCQyYj
ODIxNztzICYjODIyMDtUaGlzIFdlZWsmIzgyMjE7IHRoYXQgdGhlIGNvbW1lbnQgaXMgd2hhdCB0
aW4tcG90IGRpY3RhdG9ycyBzYXkgJiM4MjIwO3doZW4gdGhleSB3YW50IHRvIGNvbnRyb2wgYWxs
IHRoZSBpbmZvcm1hdGlvbi4mIzgyMjE7IEhlIHNheXMgcGVvcGxlIGZyb20gYm90aCBwYXJ0aWVz
IHNob3VsZCByZWplY3QgdGhlIGRlc2NyaXB0aW9uLjwvcD48cD5TY2hpZmYgc2F5cyBoZSBhZ3Jl
ZXMgd2l0aCBSZXB1YmxpY2FuIFNlbi4gSm9obiBNY0NhaW4sIHdobyBzYWlkIGEgZnJlZSBwcmVz
cyBpcyB2aXRhbCAmIzgyMjA7dG8gcHJlc2VydmUgZGVtb2NyYWN5IGFzIHdlIGtub3cgaXQuJiM4
MjIxOyBTY2hpZmYgc2F5cyB0aGUgY291bnRyeSBpcyBjb25mcm9udGluZyBhICYjODIyMDtuZXcg
d2FyIG9mIGlkZWFzJiM4MjIxOyAmIzgyMTI7IGF1dGhvcml0YXJpYW5pc20gdnMuIGRlbW9jcmFj
eS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.