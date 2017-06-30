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The Latest: Trump tweets back at ’Morning Joe’

Associated Press

Published: June 30, 2017 - 09:58 AM
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President Donald Trump speaks during an energy roundtable with tribal, state, and local leaders in the Roosevelt Room of the White House, Wednesday, June 28, 2017, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)


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