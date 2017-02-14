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The Latest: Yellen opposes strict formula in setting rates

Associated Press

Published: February 14, 2017 - 12:17 PM
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FILE - In this Thursday, Nov. 17, 2016, file photo, Federal Reserve Chair Janet Yellen testifies on Capitol Hill in Washington, before the Joint Economic Committee. Yellen will be pressed to clarify the Feds outlook for interest rates and its view of the uncertainties of President Donald Trumps economic program when she gives her semiannual testimony to Congress beginning Tuesday, Feb. 14, 2017. The Fed is widely expected to hold off on its next interest rate increase until its June meeting. (AP Photo/Susan Walsh, File)


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