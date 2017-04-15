Things You Need to Know — compiled April 15

PHA+RGVtb25zdHJhdG9ycyB0YWtlIG9uIFRydW1wPC9wPjxwPlRob3VzYW5kcyBvZiBwcm90ZXN0
ZXJzIHRvb2sgdG8gdGhlIHN0cmVldHMgaW4gY2l0aWVzIGFjcm9zcyB0aGUgbmF0aW9uLCBkZW1h
bmRpbmcgdGhhdCB0aGUgcHJlc2lkZW50IHJlbGVhc2UgaGlzIHRheCByZXR1cm5zIHNvIEFtZXJp
Y2FucyBjYW4gc2NydXRpbml6ZSBoaXMgYnVzaW5lc3MgdGllcyBhbmQgcG90ZW50aWFsIGNvbmZs
aWN0cyBvZiBpbnRlcmVzdC48L3A+PHA+V29ybGQgcG93ZXIgd2hpcGxhc2ggYnkgVHJ1bXA8L3A+
PHA+T25jZSBzb2Z0IG9uIFJ1c3NpYSBhbmQgaGFyZCBvbiBDaGluYSwgdGhlIHByZXNpZGVudCBy
YXBpZGx5IHJldmVyc2VkIGNvdXJzZSBpbiB0aGUgbGFzdCB3ZWVrcywgY29uY2x1ZGluZyB0aGVy
ZSYjODIxNztzIG1vcmUgYnVzaW5lc3MgdG8gYmUgZG9uZSB3aXRoIEJlaWppbmcgdGhhbiB3aXRo
IE1vc2Nvdy48L3A+PHA+SnVkZ2UgaGFsdHMgZXhlY3V0aW9uIHBsYW48L3A+PHA+QSBmZWRlcmFs
IGp1ZGdlIGRlYWx0IGEgc2VyaW91cyBibG93IHRvIEFya2Fuc2FzJiM4MjE3OyBwbGFuIHRvIGV4
ZWN1dGUgZWlnaHQgaW5tYXRlcyBpbiBhbiAxMS1kYXkgcGVyaW9kLCBzYXlpbmcgdGhlIG1lbiBo
YXZlIHRoZSByaWdodCB0byBjaGFsbGVuZ2UgYSBkcnVnIHByb3RvY29sIHRoYXQgY291bGQgZXhw
b3NlIHRoZW0gdG8gJiM4MjIwO3NldmVyZSBwYWluLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SXJhbiYjODIxNztz
IGV4LWxlYWRlciBzZWVzIG5vIHRocmVhdDwvcD48cD5Gb3JtZXIgSXJhbmlhbiBQcmVzaWRlbnQg
TWFobW91ZCBBaG1hZGluZWphZCBzYWlkIGhlIGRvZXMgbm90IHZpZXcgcmVjZW50IFUuUy4gbWlz
c2lsZSBzdHJpa2VzIG9uIGFsbHkgU3lyaWEgYXMgYSBtZXNzYWdlIGZvciBJcmFuLCB3aGljaCBo
ZSBjYWxsZWQgYSAmIzgyMjA7cG93ZXJmdWwgY291bnRyeSYjODIyMTsgdGhhdCB0aGUgVS5TLiBj
YW5ub3QgaGFybS48L3A+PHA+T3ZlciAxMDAga2lsbGVkIGluIFN5cmlhIG1vdmU8L3A+PHA+QSBz
dGFsbGVkIHBvcHVsYXRpb24gdHJhbnNmZXIgcmVzdW1lZCBhZnRlciBhIGRlYWRseSBleHBsb3Np
b24ga2lsbGVkIGF0IGxlYXN0IDEwMCBwZW9wbGUgYXQgYW4gZXZhY3VhdGlvbiBwb2ludC48L3A+
PHA+SW50ZXJuZXQgc3RhciBBcHJpbCBnaXZlcyBiaXJ0aDwvcD48cD5Nb3JlIHRoYW4gMS4yIG1p
bGxpb24gZmFucyB3YXRjaGVkIHRoZSBsaXZlc3RyZWFtIG9mIGEgZ2lyYWZmZSBnaXZpbmcgYmly
dGggdG8gYSBtYWxlIGNhbGYgYXQgIGEgcHJpdmF0ZSB6b28gaW4gTmV3IFlvcmsuPC9wPjxwPkNv
bXB1dGVyIHBpb25lZXIgZGllcyBhdCA4NTwvcD48cD5Sb2JlcnQgVy4gVGF5bG9yLCB3aG8gd2Fz
IGluc3RydW1lbnRhbCBpbiBjcmVhdGluZyB0aGUgaW50ZXJuZXQgYW5kIHRoZSBtb2Rlcm4gcGVy
c29uYWwgY29tcHV0ZXIsIGhhcyBkaWVkLiBUYXlsb3IsIDg1LCB3aG8gaGFkIFBhcmtpbnNvbiYj
ODIxNztzIGRpc2Vhc2UsIGRpZWQgVGh1cnNkYXkgaW4gQ2FsaWZvcm5pYS4gJiM4MjIwO0FueSB3
YXkgeW91IGxvb2sgYXQgaXQsIGZyb20ga2ljay1zdGFydGluZyB0aGUgaW50ZXJuZXQgdG8gbGF1
bmNoaW5nIHRoZSBwZXJzb25hbCBjb21wdXRlciByZXZvbHV0aW9uLCBCb2IgVGF5bG9yIHdhcyBh
IGtleSBhcmNoaXRlY3Qgb2Ygb3VyIG1vZGVybiB3b3JsZCwmIzgyMjE7IHNhaWQgTGVzbGllIEJl
cmxpbiwgYSBoaXN0b3JpYW4gYXQgU3RhbmZvcmQgVW5pdmVyc2l0eS4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.