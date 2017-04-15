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Things You Need to Know — compiled April 15

Published: April 15, 2017 - 10:40 PM
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North Korean women soldiers take part in a military parade Saturday in Pyongyang, North Korea, to celebrate the 105th birth anniversary of Kim Il Sung, the country's late founder and grandfather of current ruler Kim Jong Un. (AP Photo/Wong Maye-E)


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