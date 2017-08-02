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Things You Need to Know — compiled Aug. 2

Published: August 2, 2017 - 10:48 PM
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A woman holds fake Brazilian bank notes wearing a human billboard composed of an image of President Michel Temer with a message that reads in Portuguese: "I buy votes," during a protest in front of the National Congress, in Brasilia, Brazil, Wednesday. Demonstrations are taking place in several Brazilian states as the lower house of Congress begins hearings on whether to suspend Temer and put him on trial over an alleged bribery scheme. (AP Photo/Eraldo Peres)


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