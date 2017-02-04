Things You Need to Know — compiled Feb. 4

PHA+VHJ1bXAgZGVmZW5kcyBSdXNzaWFuIGxlYWRlcjwvcD48cD5UaGUgcHJlc2lkZW50IGJydXNo
ZXMgb2ZmIGEgZGVzY3JpcHRpb24gb2YgVmxhZGltaXIgUHV0aW4gYXMgYSAmIzgyMjA7a2lsbGVy
LCYjODIyMTsgaW4gYW4gaW50ZXJ2aWV3IHdpdGggRm94IE5ld3MgdG8gYmUgYnJvYWRjYXN0IFN1
bmRheS4gQWZ0ZXIgc2F5aW5nIGhlIHJlc3BlY3RzIFB1dGluLCBpbnRlcnZpZXdlciBCaWxsIE8m
IzgyMTc7UmVpbGx5IGludGVyamVjdHM6ICYjODIyMDtCdXQgW1B1dGluXSBpcyBhIGtpbGxlciB0
aG91Z2guJiM4MjIxOyBUcnVtcCByZXNwb25kczogJiM4MjIwO1RoZXJlIGFyZSBhIGxvdCBvZiBr
aWxsZXJzLiBXZSYjODIxNzt2ZSBnb3QgYSBsb3Qgb2Yga2lsbGVycy4gV2hhdCBkbyB5b3UgdGhp
bmsgb3VyIGNvdW50cnkmIzgyMTc7cyBzbyBpbm5vY2VudD8mIzgyMjE7PC9wPjxwPkNhbGwgaXQg
dGhlIGFydCBvZiB0aGUgZHJ1ZyBkZWFsPC9wPjxwPkZsb3JpZGEgYXV0aG9yaXRpZXMgc2VpemUg
c2NvcmVzIG9mIGluZGl2aWR1YWxseSB3cmFwcGVkIGhlcm9pbiBwYWNrZXRzIHN0YW1wZWQgd2l0
aCBUcnVtcCYjODIxNztzIGltYWdlLiA8L3A+PHA+RmlsbSBpcyBjbGVhcmVkIG9mIGFuaW1hbCBh
YnVzZTwvcD48cD5MZWFrZWQgdmlkZW8gc2hvd2luZyBhIGZyaWdodGVuZWQgZG9nIGJlaW5nIGZv
cmNlZCBpbnRvIGNodXJuaW5nIHdhdGVyIGR1cmluZyBmaWxtaW5nIG9mIDxlbT5BIERvZyYjODIx
NztzIFB1cnBvc2U8L2VtPiB3YXMgbWlzbGVhZGluZ2x5IGVkaXRlZCBhbmQgdGhlIEdlcm1hbiBz
aGVwaGVyZCB3YXMgdW5oYXJtZWQsIGFjY29yZGluZyB0byB0aGlyZC1wYXJ0eSBmaW5kaW5ncyBy
ZWxlYXNlZCBieSBBbWVyaWNhbiBIdW1hbmUuPC9wPjxwPk1hc2VyYXRpIHJlY2FsbHMgMzksMzgx
IHZlaGljbGVzPC9wPjxwPlRoZSBsdXh1cnkgYXV0b21ha2VyIGlzIHJlY2FsbGluZyBjZXJ0YWlu
IDIwMTQtMjAxNyBRdWF0dHJvcG9ydGUsIEdoaWJsaSwgYW5kIExldmFudGUgdmVoaWNsZXMsIGFm
dGVyIGRpc2NvdmVyaW5nIHR3byBzZXBhcmF0ZSBkZWZlY3RzIHRoYXQgY291bGQgY2F1c2UgZmly
ZXMuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.