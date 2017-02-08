Things You Need to Know — compiled Feb. 8

PHA+Tm9taW5lZSByZXNwb25kcyB0byBUcnVtcDwvcD48cD5UaGUgcHJlc2lkZW50JiM4MjE3O3Mg
ZXh0ZW5kZWQgY3JpdGljaXNtIG9mIHRoZSBqdWRpY2lhcnkgcHJvbXB0ZWQgYSByZWJ1a2UgZnJv
bSBKdWRnZSBOZWlsIEdvcnN1Y2gsIGhpcyBub21pbmVlIGZvciB0aGUgU3VwcmVtZSBDb3VydCwg
d2hvIHRvbGQgYSBzZW5hdG9yIHRoYXQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBjb21tZW50cyB3ZXJlICYjODIy
MDtkZW1vcmFsaXppbmcgYW5kIGRpc2hlYXJ0ZW5pbmcuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Ob3J0aGVhc3Qg
aW4gZm9yIG5hc3R5IHdlYXRoZXI8L3A+PHA+U2Nob29scyBpbiBOZXcgWW9yayBDaXR5LCBQaGls
YWRlbHBoaWEsIEJvc3RvbiBhbmQgb3RoZXIgY29tbXVuaXRpZXMgd2lsbCBiZSBjbG9zZWQgVGh1
cnNkYXkgYmVjYXVzZSBvZiBhIHN0b3JtIHRoYXQmIzgyMTc7cyBleHBlY3RlZCB0byBicmluZyBh
IGZvb3Qgb2Ygc25vdyBvciBtb3JlIHRvIHNvbWUgYXJlYXMuPC9wPjxwPkZyZW5jaCBjYW5kaWRh
dGUga2VlcHMgY29vbDwvcD48cD5FbW1hbnVlbCBNYWNyb24mIzgyMTc7cyB0YWNrbGluZyBvZiBm
YWxzZSBydW1vcnMgYWJvdXQgYSBnYXkgYWZmYWlyIGlzIHRoZSBsYXRlc3QgdHdpc3QgaW4gdGhl
IHByZXNpZGVudGlhbCByYWNlLjwvcD48cD5OZXcgYmFjdGVyaWFsIHN0cmFpbiBmb3VuZDwvcD48
cD5TY2llbnRpc3RzIHN0dWR5aW5nIG95c3RlcnMgbWFrZSBicmVha3Rocm91Z2ggaW4gYSBmb29k
IHBvaXNvbmluZyB0aGF0JiM4MjE3O3Mgb24gdGhlIHJpc2UgaW4gTmV3IEVuZ2xhbmQuPC9wPjxw
PkZpcnN0IGxhZHkgbmFtZXMgcGxhbm5lcjwvcD48cD5NZWxhbmlhIFRydW1wIGhhcyBuYW1lZCBB
bm5hIENyaXN0aW5hIE5pY2V0YSBMbG95ZCBhcyBXaGl0ZSBIb3VzZSBzb2NpYWwgc2VjcmV0YXJ5
LCBwdXR0aW5nIGhlciBhdCB0aGUgaGVsbSBvZiBzdGF0ZSBkaW5uZXJzIGFuZCBvdGhlciBoaWdo
LXByb2ZpbGUgZ2F0aGVyaW5ncy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.