Things You Need to Know — compiled Jan. 16

PHA+R00gcGxhbnMgJDEgYmlsbGlvbiBpbnZlc3RtZW50PC9wPjxwPkdlbmVyYWwgTW90b3JzIGlz
IHNldCB0byBhbm5vdW5jZSBhICQxIGJpbGxpb24gaW52ZXN0bWVudCBpbiBpdHMgZmFjdG9yaWVz
IHRoYXQgd2lsbCBjcmVhdGUgb3Iga2VlcCBhcm91bmQgMSwwMDAgam9icywgYWNjb3JkaW5nIHRv
IGEgcGVyc29uIGJyaWVmZWQgb24gdGhlIG1hdHRlciwgd2hvIHNheXMgdGhlIGludmVzdG1lbnQg
aGFzIGJlZW4gaW4gdGhlIHdvcmtzIGZvciBtb250aHMuIDwvcD48cD48L3A+PHA+RG9ub3IgYWxs
ZWdlZGx5IGxlYW5lZCBvbiBzdGFmZjwvcD48cD5UcnVtcCYjODIxNztzIHBpY2sgZm9yIEhlYWx0
aCBhbmQgSHVtYW4gU2VydmljZXMgc2VjcmV0YXJ5LCBUb20gUHJpY2UsIGNvdW50cyBhbW9uZyBo
aXMgdG9wIGNvbnRyaWJ1dG9ycyBhIEdlb3JnaWEgY29tcGFueSBhbmQgaXRzIENFTywgd2hvIHNl
bnQgbWFuYWdlcnMgYW4gZW1haWwgZGVtYW5kaW5nIGRvbmF0aW9ucyAmIzgyMjA7SU1NRURJQVRF
TFkmIzgyMjE7IHRvIGEgcG9saXRpY2FsIGFjdGlvbiBjb21taXR0ZWUgc3VwcG9ydGl2ZSBvZiBH
T1AgY2FuZGlkYXRlcywgS2Fpc2VyIEhlYWx0aCBOZXdzIHJlcG9ydHMuIEVsZWN0aW9uIGxhdyBw
cm9oaWJpdHMgY29lcmNpbmcgZW1wbG95ZWVzIHRvIGdpdmUgdG8gUEFDcy48L3A+PHA+PC9wPjxw
PldvbWVuJiM4MjE3O3MgbWFyY2ggYW4gZWNobyBvZiBwYXN0PC9wPjxwPlRoZSB3b21lbiB3aG8g
bWFyY2ggaW4gV2FzaGluZ3RvbiBvbiBTYXR1cmRheSB3aWxsIGJlIGluIHRoZSBmb290c3RlcHMg
b2YgYSAxOTEzIHN1ZmZyYWdpc3QgcGFyYWRlIHRoYXQgaGFkIHRob3VzYW5kcyBvZiB3b21lbiBw
cm90ZXN0aW5nIHRoZWlyIGxhY2sgb2YgYSB2b2ljZSBpbiBwb2xpdGljcy4gPC9wPjxwPjwvcD48
cD5FVSBuYXRpb25zIGdldCByZWFkeSBmb3IgVHJ1bXA8L3A+PHA+RXVyb3BlYW4gZ292ZXJubWVu
dHMsIHN0dW5uZWQgYnkgdGhlIHByZXNpZGVudC1lbGVjdCYjODIxNztzIHJlbWFya3Mgc2xhbW1p
bmcgTkFUTyBhbmQgc2F5aW5nIG90aGVyIEV1cm9wZWFuIFVuaW9uIG5hdGlvbnMgd291bGQgZm9s
bG93IHRoZSBVLksuIG91dCBvZiB0aGUgYmxvYywgY2FsbCBmb3IgY29vbCBoZWFkcyBhbmQgY2xv
c2VyIHVuaXR5LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.