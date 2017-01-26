Things You Need to Know — compiled Jan. 26

PHA+JiM4MjE2O01hbm5peCYjODIxNzsgYWN0b3IgZGllcyBhdCBhZ2UgOTE8L3A+PHA+TWlrZSBD
b25ub3JzLCB3aG8gcGxheWVkIGEgaGFyZC1oaXR0aW5nIHByaXZhdGUgZXllIG9uIHRoZSBsb25n
LXJ1bm5pbmcgVFYgc2VyaWVzIDxlbT5NYW5uaXgsIDwvZW0+ZGllcy4gSGlzIHNvbi1pbi1sYXcs
IE1pa2UgQ29uZG9uLCBzYXlzIHRoZSBhY3RvciBkaWVkIGF0IGEgTG9zIEFuZ2VsZXMgaG9zcGl0
YWwgZnJvbSByZWNlbnRseSBkaWFnbm9zZWQgbGV1a2VtaWEuPC9wPjxwPjwvcD48cD5OZXcgcGxh
biB0byBkZWFsIHdpdGggSVNJUyA8L3A+PHA+UHJlc2lkZW50IFRydW1wIGlzIGV4cGVjdGVkIHRv
IGFzayB0aGUgUGVudGFnb24gZm9yIG5ldyBvcHRpb25zIHRvIGZpZ2h0IHRoZSBJc2xhbWljIFN0
YXRlLiBQb3NzaWJpbGl0aWVzOiBhZGRpbmcgVS5TLiB0cm9vcHMgYW5kIHJhbXBpbmcgdXAgbWls
aXRhcnkgYWlkIHRvIEt1cmRpc2ggZmlnaHRlcnMuPC9wPjxwPiA8L3A+PHA+U3lyaWFuIGNpdmls
aWFucyByZW1haW4gYXQgcmlzayA8L3A+PHA+VGhlIFRydW1wIGFkbWluaXN0cmF0aW9uJiM4MjE3
O3MgaW50ZXJlc3QgaW4gc2V0dGluZyB1cCBzYWZlIHpvbmVzIGZvciBjaXZpbGlhbnMgaW4gU3ly
aWEgaXMgZ3JlZXRlZCB3aXRoIGNhdXRpb24gYnkgUnVzc2lhIGFuZCBUdXJrZXksIHdoaWNoIGhh
dmUgdGFrZW4gdGhlIGxlYWQgaW4gdGhlIGxhdGVzdCBwZWFjZSBlZmZvcnRzIHRvIGVuZCB0aGUg
Y291bnRyeSYjODIxNztzIGRldmFzdGF0aW5nIHNpeC15ZWFyIHdhci48L3A+PHA+PC9wPjxwPlRy
dW1wIGFpZGUgaGFzIGFkdmljZSBmb3IgbWVkaWEgPC9wPjxwPlN0ZXZlIEJhbm5vbiwgVHJ1bXAm
IzgyMTc7cyBjaGllZiBXaGl0ZSBIb3VzZSBzdHJhdGVnaXN0LCBzYXlzIHRoYXQgdGhlIG1lZGlh
IHNob3VsZCAmIzgyMjA7a2VlcCBpdHMgbW91dGggc2h1dC4mIzgyMjE7IEhlIGFkZHMsICYjODIy
MDtUaGUgbWVkaWEgaGFzIHplcm8gaW50ZWdyaXR5LCB6ZXJvIGludGVsbGlnZW5jZSBhbmQgbm8g
aGFyZCB3b3JrLiYjODIyMTs8L3A+PHA+PC9wPjxwPk1leGljbyByZXNwb25kcyB0byB0YXJpZmYg
dGFsazwvcD48cD4mIzgyMjA7QSB0YXggb24gTWV4aWNhbiBpbXBvcnRzIHRvIHRoZSBVbml0ZWQg
U3RhdGVzIGlzIG5vdCBhIHdheSB0byBtYWtlIE1leGljbyBwYXkgZm9yIHRoZSB3YWxsLCBidXQg
YSB3YXkgdG8gbWFrZSB0aGUgTm9ydGggQW1lcmljYW4gY29uc3VtZXIgcGF5IGZvciBpdCB0aHJv
dWdoIG1vcmUgZXhwZW5zaXZlIGF2b2NhZG9zLCB3YXNoaW5nIG1hY2hpbmVzLCB0ZWxldmlzaW9u
cywmIzgyMjE7IE1leGljYW4gRm9yZWlnbiBSZWxhdGlvbnMgU2VjcmV0YXJ5IEx1aXMgVmlkZWdh
cmF5IHNheXMuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.