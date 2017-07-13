Things You Need to Know — compiled July 13

PHA+VGVzdGltb255IGluIFUuSy4gc2ljayBiYWJ5IGNhc2UgPC9wPjxwPkFuIEFtZXJpY2FuIGRv
Y3RvciB0ZXN0aWZ5aW5nIGluIHRoZSBjYXNlIG9mIGEgQnJpdGlzaCBjb3VwbGUgc2Vla2luZyB0
byB0YWtlIHRoZWlyIGNyaXRpY2FsbHkgaWxsIGluZmFudCB0byB0aGUgVS5TLiBmb3IgdHJlYXRt
ZW50IHNheXMgaXQmIzgyMTc7cyB3b3J0aCB0cnlpbmcgYW4gZXhwZXJpbWVudGFsIHRoZXJhcHkg
dGhhdCBoYWQgb25seSByZWNlbnRseSBlbWVyZ2VkLjwvcD48cD4gPC9wPjxwPlRyYW5zZ2VuZGVy
IHRyb29wIHByb3Bvc2FsIGZhaWxzIDwvcD48cD5UaGUgUmVwdWJsaWNhbi1sZWQgSG91c2UgbmFy
cm93bHkgcmVqZWN0cyBhIG1lYXN1cmUgdGhhdCBzb3VnaHQgdG8gc3RyaWtlIGFuIE9iYW1hLWVy
YSBwcmFjdGljZSBvZiByZXF1aXJpbmcgdGhlIFBlbnRhZ29uIHRvIHBheSBmb3IgZ2VuZGVyIHRy
YW5zaXRpb24gc3VyZ2VyaWVzIGFuZCBob3Jtb25lIHRoZXJhcHkuPC9wPjxwPjwvcD48cD5UcnVt
cCByZW1hcmsgY2F1Z2h0IG9uIHRhcGU8L3A+PHA+UHJlc2lkZW50IFRydW1wIGlzIGNhcHR1cmVk
IGNvbXBsaW1lbnRpbmcgdGhlIEZyZW5jaCBwcmVzaWRlbnQmIzgyMTc7cyB3aWZlJiM4MjE3O3Mg
YXBwZWFyYW5jZSBhcyBoZSB0b3VyZWQgYSBmYW1vdXMgUGFyaXMgbGFuZG1hcmsuICYjODIyMDtZ
b3Uga25vdywgeW91JiM4MjE3O3JlIGluIHN1Y2ggZ29vZCBzaGFwZSwmIzgyMjE7IFRydW1wIHNh
eXMuPC9wPjxwPjwvcD48cD5Qb2xpdGljYWwgc2NhbmRhbCBkZWVwZW5zIGluIFBlcnUgPC9wPjxw
PkEganVkZ2UgaW4gUGVydSBvcmRlcnMgdGhlIGFycmVzdCBvZiBmb3JtZXIgUHJlc2lkZW50IE9s
bGFudGEgSHVtYWxhIGFuZCBoaXMgd2lmZSBhcyB0aGV5IGZhY2UgbW9uZXkgbGF1bmRlcmluZyBh
bmQgY29uc3BpcmFjeSBhY2N1c2F0aW9ucy48L3A+PHA+PC9wPjxwPkppbW15IENhcnRlciBob3Nw
aXRhbGl6ZWQ8L3A+PHA+VGhlIGZvcm1lciBwcmVzaWRlbnQgaXMgYmVpbmcgdHJlYXRlZCBmb3Ig
ZGVoeWRyYXRpb24gaW4gQ2FuYWRhLCB3aGVyZSBoZSYjODIxNztzIGhlbHBpbmcgYnVpbGQgaG91
c2VzIGZvciBIYWJpdGF0IGZvciBIdW1hbml0eTwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.