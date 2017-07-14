Things You Need to Know — compiled July 14

PHA+UnVzc2lhbiBsb2JieWlzdCBtZXQgd2l0aCBUcnVtcCBKci4gPC9wPjxwPkEgcHJvbWluZW50
IGxvYmJ5aXN0IGFuZCBleC1Tb3ZpZXQgbWlsaXRhcnkgb2ZmaWNlciBhdHRlbmRlZCBhIG1lZXRp
bmcgd2l0aCBUcnVtcCYjODIxNztzIHNvbiBhbmQgb3RoZXJzIGxhc3QgeWVhciwgYWRkaW5nIGEg
bmV3IHdyaW5rbGUgdG8gdGhlIHRlYW0mIzgyMTc7cyBjaGFuZ2luZyBleHBsYW5hdGlvbnMgYWJv
dXQgdGhlIHNlc3Npb24uIDwvcD48cD48L3A+PHA+VHJhdmVsIGJhbiBhcHBlYWwgZ29lcyB0byB0
b3AgY291cnQ8L3A+PHA+VGhlIFRydW1wIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIGFwcGVhbGVkIGRpcmVjdGx5
IHRvIHRoZSBVLlMuIFN1cHJlbWUgQ291cnQgYWZ0ZXIgYSBqdWRnZSBpbiBIYXdhaWkgb3JkZXJl
ZCBpdCB0byBhbGxvdyBpbiByZWZ1Z2VlcyBmb3JtYWxseSB3b3JraW5nIHdpdGggYSByZXNldHRs
ZW1lbnQgYWdlbmN5IGluIHRoZSBVLlMuPC9wPjxwPjwvcD48cD5Ib3VzZSBjYWxscyBjbGltYXRl
IGNoYW5nZSBhIHRocmVhdDwvcD48cD5HT1AtbGVkIEhvdXNlIGRlY2lzaXZlbHkgYXBwcm92ZXMg
YSBkZWZlbnNlIGJpbGwgdGhhdCBkZWNsYXJlcyBjbGltYXRlIGNoYW5nZSBhIG5hdGlvbmFsIHNl
Y3VyaXR5IHRocmVhdCBhbmQgcmVqZWN0cyBUcnVtcCYjODIxNztzIGJpZCB0byBzaHV0IG1pbGl0
YXJ5IGJhc2VzLjwvcD48cD48L3A+PHA+QnVkZ2V0IGRlZmljaXQgc29hcnMgaW4gZm9yZWNhc3Qg
PC9wPjxwPldvcnNlbmluZyB0YXggcmV2ZW51ZXMgd2lsbCBjYXVzZSB0aGUgYnVkZ2V0IGRlZmlj
aXQgdG8ganVtcCB0byAkNzAyJiM4MTk0O2JpbGxpb24gdGhpcyB5ZWFyLCB0aGUgV2hpdGUgSG91
c2Ugc2F5cywgJDk5IGJpbGxpb24gbW9yZSB0aGFuIHdoYXQgd2FzIHByZWRpY3RlZCBsZXNzIHRo
YW4gdHdvIG1vbnRocyBhZ28uIDwvcD48cD48L3A+PHA+TGF3eWVyIHBpY2tlZCBmb3IgZW5lcmd5
IGFnZW5jeTwvcD48cD5UcnVtcCBub21pbmF0ZXMgZW5lcmd5IGxhd3llciBLZXZpbiBNY0ludHly
ZSB0byBjaGFpciB0aGUgdmFjYW5jeS1wbGFndWVkIEZlZGVyYWwgRW5lcmd5IFJlZ3VsYXRvcnkg
Q29tbWlzc2lvbi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.