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Things You Need to Know — compiled July 30

Published: July 30, 2017 - 10:00 PM | Updated: July 31, 2017 - 06:50 AM
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A Somali couple walk past burning vehicles outside Midnimo mall after a car bomb attack in Mogadishu, Somalia, Sunday, July 30, 2017. A police officer says a car bomb blast near a police station in Somalia's capital has killed at least five people and wounded at least 13 others. Most of the victims are civilians. The Somalia-based extremist group al-Shabab often carries out deadly bombings in Mogadishu. (AP Photo/Farah Abdi Warsameh)


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