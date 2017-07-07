Things You Need to Know — compiled July 7

PHA+VHJ1bXAsIFB1dGluIGRpc2N1c3Mgdm90ZSBoYWNraW5nPC9wPjxwPlRydW1wIGNvbmZyb250
cyBSdXNzaWFuIFByZXNpZGVudCBWbGFkaW1pciBQdXRpbiBvdmVyIE1vc2NvdyYjODIxNztzIG1l
ZGRsaW5nIGluIHRoZSAyMDE2IGVsZWN0aW9uLCBhcyB0aGUgdHdvIGxlYWRlcnMgc291Z2h0IHRv
IHVzZSB0aGVpciBoaXN0b3JpYyBmaXJzdCBtZWV0aW5nIHRvIG1vdmUgcGFzdCB0aGUgaXNzdWUu
PC9wPjxwPkNlYXNlLWZpcmUgaW4gc291dGh3ZXN0IFN5cmlhPC9wPjxwPlRoZSBVLlMuIGFuZCBS
dXNzaWEgZm9yZ2UgYSBjZWFzZS1maXJlIGFncmVlbWVudCBpbiB0aGVpciBmaXJzdCBqb2ludCBl
ZmZvcnQgdW5kZXIgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBwcmVzaWRlbmN5IHRvIHN0ZW0gU3lyaWEmIzgyMTc7
cyBzaXgteWVhciBjaXZpbCB3YXIuIDwvcD48cD5NZXhpY28gYm9yZGVyIHdhbGwgc3RpbGwgaW4g
cGxhbnM8L3A+PHA+SW4gYSBtZWV0aW5nIHdpdGggaGlzIE1leGljYW4gY291bnRlcnBhcnQsIFRy
dW1wIHNheXMgaGUgJiM4MjIwO2Fic29sdXRlbHkmIzgyMjE7IHN0aWxsIGludGVuZHMgZm9yIE1l
eGljbyB0byBwYXkgZm9yIHRoZSBjb250cm92ZXJzaWFsIHdhbGwgaGUgd2FudHMgdG8gYnVpbGQg
YWxvbmcgdGhlIHNvdXRoZXJuIGJvcmRlci48L3A+PHA+Tm8gZWFzeSBhbnN3ZXJzIGF0IEctMjAg
c3VtbWl0PC9wPjxwPlRhbGtzIG9uIGdsb2JhbCB0cmFkZSBhdCB0aGUgR3JvdXAgb2YgMjAgc3Vt
bWl0IHByb3ZlZCB2ZXJ5IGRpZmZpY3VsdCwgc2F5cyBHZXJtYW4gQ2hhbmNlbGxvciBBbmdlbGEg
TWVya2VsLiBPdXRzaWRlLCBwb2xpY2UgYW5kIHByb3Rlc3RlcnMgY29udGludWUgdG8gY2xhc2gu
PC9wPjxwPk5ldyBDREMgY2hpZWYgbmFtZWQ8L3A+PHA+RHIuIEJyZW5kYSBGaXR6Z2VyYWxkLCBh
biBPQi1HWU4gd2hvIGhhcyBoZWFkZWQgdGhlIEdlb3JnaWEgRGVwYXJ0bWVudCBvZiBQdWJsaWMg
SGVhbHRoIHNpbmNlIDIwMTEsIHdpbGwgc3VjY2VlZCBEci4gVG9tIEZyaWVkZW4gYXMgZGlyZWN0
b3Igb2YgdGhlIFUuUy4gQ2VudGVycyBmb3IgRGlzZWFzZSBDb250cm9sIGFuZCBQcmV2ZW50aW9u
LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.