Things You Need to Know — compiled June 16

PHA+VHJ1bXAgcmV2aXZlcyBzb21lIEN1YmEgbGltaXRzPC9wPjxwPlRydW1wIGRlY2xhcmVkIEZy
aWRheSBoZSB3YXMgcmVzdG9yaW5nIHNvbWUgdHJhdmVsIGFuZCBlY29ub21pYyByZXN0cmljdGlv
bnMgb24gQ3ViYSB0aGF0IHdlcmUgbGlmdGVkIGFzIHBhcnQgb2YgdGhlIE9iYW1hIGFkbWluaXN0
cmF0aW9uJiM4MjE3O3MgaGlzdG9yaWMgZWFzaW5nLiA8L3A+PHA+TWlubi4gY29wIGNsZWFyZWQg
aW4gbWFuJiM4MjE3O3MgZGVhdGg8L3A+PHA+QSBNaW5uZXNvdGEgcG9saWNlIG9mZmljZXIgd2Fz
IGNsZWFyZWQgRnJpZGF5IGluIHRoZSBmYXRhbCBzaG9vdGluZyBvZiBQaGlsYW5kbyBDYXN0aWxl
LCBhIGJsYWNrIG1vdG9yaXN0IHdob3NlIGRlYXRoIGNhcHR1cmVkIG5hdGlvbmFsIGF0dGVudGlv
biB3aGVuIGhpcyBnaXJsZnJpZW5kIGxpdmVzdHJlYW1lZCB0aGUgZ3JpbSBhZnRlcm1hdGggb24g
RmFjZWJvb2suPC9wPjxwPlRydW1wIHNoaWZ0cyBvbiBpbW1pZ3JhdGlvbjwvcD48cD5UaGUgVHJ1
bXAgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gc2VuZHMgbWl4ZWQgc2lnbmFscywgc2F5aW5nIGl0IHN0aWxsIGhh
cyBub3QgZGVjaWRlZCB0aGUgZmF0ZSBvZiBhIHByb2dyYW0gcHJvdGVjdGluZyBodW5kcmVkcyBv
ZiB0aG91c2FuZHMgb2YgeW91bmcgaW1taWdyYW50cyBmcm9tIGRlcG9ydGF0aW9uLCBkZXNwaXRl
IGEgc3RhdGVtZW50IGEgZGF5IGVhcmxpZXIgdGhhdCB0aGUgcHJvZ3JhbSB3aWxsIGNvbnRpbnVl
LjwvcD48cD5Xb3VuZGVkIGNvbmdyZXNzbWFuIGltcHJvdmVzPC9wPjxwPlUuUy4gUmVwLiBTdGV2
ZSBTY2FsaXNlIHdhcyBhdCAmIzgyMjA7aW1taW5lbnQgcmlzayBvZiBkZWF0aCYjODIyMTsgYWZ0
ZXIgZ2V0dGluZyBzaG90IGF0IGEgY29uZ3Jlc3Npb25hbCBiYXNlYmFsbCBwcmFjdGljZSwgaGlz
IHN1cmdlb24gc2F5cywgYnV0IG1heSBtYWtlIGFuICYjODIyMDtleGNlbGxlbnQgcmVjb3Zlcnku
JiM4MjIxOzwvcD48cD43IHNhaWxvcnMgbWlzc2luZyBpbiBjb2xsaXNpb248L3A+PHA+U2V2ZW4g
TmF2eSBzYWlsb3JzIHdlcmUgbWlzc2luZyBhbmQgYXQgbGVhc3QgdHdvIGluanVyZWQgYWZ0ZXIg
YSBVLlMuIGRlc3Ryb3llciBjb2xsaWRlZCB3aXRoIGEgbWVyY2hhbnQgc2hpcCBvZmYgdGhlIGNv
YXN0IG9mIEphcGFuIGJlZm9yZSBkYXduIFNhdHVyZGF5LCB0aGUgTmF2eSByZXBvcnRlZC48L3A+
PHA+RXgtR2VybWFuIENoYW5jZWxsb3IgS29obCBkaWVzPC9wPjxwPkhlbG11dCBLb2hsLCB0aGUg
R2VybWFuIGNoYW5jZWxsb3Igd2hvc2UgcmV1bmlmaWNhdGlvbiBvZiBhIG5hdGlvbiBkaXZpZGVk
IGJ5IHRoZSBDb2xkIFdhciBwdXQgR2VybWFueSBhdCB0aGUgaGVhcnQgb2YgYSB1bml0ZWQgRXVy
b3BlLCBoYXMgZGllZC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.