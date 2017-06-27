Things You Need to Know — compiled June 27

PHA+U2VuYXRlIHNoZWx2ZXMgcmVwZWFsIG1lYXN1cmU8L3A+PHA+UHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBU
cnVtcCBhbmQgY29uZ3Jlc3Npb25hbCBSZXB1YmxpY2FucyBzdWZmZXIgYW4gZW1iYXJyYXNzaW5n
IHNldGJhY2sgb24gdGhlaXIgTm8uIDEgY2FtcGFpZ24gcHJvbWlzZSBhcyBoZWFsdGggY2FyZSBs
ZWdpc2xhdGlvbiwgc2hvcnQgb2Ygdm90ZXMsIGlzIGRlbGF5ZWQgaW4gdGhlIFNlbmF0ZS48L3A+
PHA+QW5vdGhlciBiaWcgY3liZXJhdHRhY2sgc3RyaWtlczwvcD48cD5BIG5ldyBhbmQgaGlnaGx5
IHZpcnVsZW50IG91dGJyZWFrIG9mIGRhdGEtc2NyYW1ibGluZyBzb2Z0d2FyZSAmIzgyMTI7IGFw
cGFyZW50bHkgc293biBpbiBVa3JhaW5lICYjODIxMjsgY2F1c2VkIGRpc3J1cHRpb24gYWNyb3Nz
IHRoZSB3b3JsZC4gSXQgZm9sbG93cyBhIHNpbWlsYXIgcmFuc29td2FyZSBhdHRhY2sgaW4gTWF5
LjwvcD48cD5Ub3VnaCBjb25kaXRpb25zIGF0IHNob2UgZmFjdG9yeTwvcD48cD5DaGluZXNlIHdv
cmtlcnMgd2hvIG1hZGUgc2hvZXMgZm9yIEl2YW5rYSBUcnVtcCBkZXNjcmliZSAxNi1ob3VyIGRh
eXMsIHN0ZWVwIHByb2R1Y3Rpb24gcXVvdGFzLCBkYWlseSB2ZXJiYWwgYWJ1c2UgYW5kIG9jY2Fz
aW9uYWwgcGh5c2ljYWwgYWJ1c2UuIE9uZSB0b2xkIHRoZSBBc3NvY2lhdGVkIFByZXNzIHRoZSBj
b21wYW55ICYjODIyMDtsb29rcyBsaWtlIGEgYmFuayBmcm9tIHRoZSBvdXRzaWRlLCBidXQgaXQm
IzgyMTc7cyBhIGphaWwgaW5zaWRlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+R2lhbnQgaGl0IHdpdGggYSByZWNv
cmQgZmluZTwvcD48cD5FdXJvcGVhbiByZWd1bGF0b3JzIGZpbmVkIEdvb2dsZSAyLjQyIGJpbGxp
b24gZXVyb3MgKCQyLjcyIGJpbGxpb24pIGZvciBhYnVzaW5nIGl0cyBkb21pbmFuY2Ugb2YgdGhl
IG9ubGluZSBzZWFyY2ggbWFya2V0LjwvcD48cD5UZW5uaXMgc3RhciBiYXJlcyBpdCBhbGwgb24g
Y292ZXI8L3A+PHA+U2VyZW5hIFdpbGxpYW1zIHNob3dzIG9mZiBoZXIgcHJlZ25hbmN5IHdpdGgg
YSBudWRlIHBob3RvIG9uIHRoZSBjb3ZlciBvZiBBdWd1c3QmIzgyMTc7cyBWYW5pdHkgRmFpci48
L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.