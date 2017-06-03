Things You Need to Know — compiled June 3

PHA+RGVhZGx5IGF0dGFjayBpbiBMb25kb248L3A+PHA+VGVycm9yaXNtIGFnYWluIHN0cmlrZXMg
YXQgdGhlIGhlYXJ0IG9mIExvbmRvbiB3aGVuIGEgdmVoaWNsZSB2ZWVycyBpbnRvIHBlZGVzdHJp
YW5zIG9uIExvbmRvbiBCcmlkZ2UsIHRoZW4gd2l0bmVzc2VzIHNheSBtZW4gd2l0aCBrbml2ZXMg
c3RhYiBwZW9wbGUgYXQgbmVhcmJ5IEJvcm91Z2ggTWFya2V0LjwvcD48cD5UcnVtcCB0byBib29z
dCBpbmZyYXN0cnVjdHVyZTwvcD48cD5UcnVtcCBpcyBsYXVuY2hpbmcgYSBtYWpvciBwdXNoIGZv
ciBhICQxdHJpbGxpb24gb3ZlcmhhdWwgb2YgdGhlIG5hdGlvbiYjODIxNztzIHJvYWRzIGFuZCBi
cmlkZ2VzLCBhIGtleSBpdGVtIG9uIGhpcyBhZ2VuZGEuIEhlIHBsYW5zIGEgc2VyaWVzIG9mIGV2
ZW50cyB0aGlzIHdlZWsgdG8gaGlnaGxpZ2h0IGhpcyBlZmZvcnQuPC9wPjxwPlRydW1wIGZpbGVz
IGZvciB0YXggZXh0ZW5zaW9uPC9wPjxwPlRydW1wIGZpbGVzIGZvciBhbiBleHRlbnNpb24gb24g
aGlzIDIwMTYgdGF4IHJldHVybi4gVGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIGRvZXMgbm90IGdpdmUgYSByZWFz
b24uPC9wPjxwPjwvcD48cD5CYXR0bGUgZm9yIFJhcXFhIHdpbGwgbGF1bmNoPC9wPjxwPlRoZSBi
YXR0bGUgZm9yIGNvbnRyb2wgb2YgUmFxcWEsIHRoZSBJc2xhbWljIFN0YXRlIGdyb3VwJiM4MjE3
O3MgZGUgZmFjdG8gY2FwaXRhbCBpbiBTeXJpYSwgd2lsbCBiZWdpbiAmIzgyMjA7d2l0aGluIGRh
eXMsJiM4MjIxOyBhIHNwb2tlc3dvbWFuIGZvciBhIFUuUy4tYmFja2VkIFN5cmlhbiBmb3JjZSBz
YXlzLiA8L3A+PHA+U3BhY2VYIGxhdW5jaGVzIHJlY3ljbGVkIGNyYWZ0PC9wPjxwPlNwYWNlWCBs
YXVuY2hlcyBpdHMgZmlyc3QgcmVjeWNsZWQgY2FyZ28gc2hpcCB0byB0aGUgSW50ZXJuYXRpb25h
bCBTcGFjZSBTdGF0aW9uLCBhbm90aGVyIG1pbGVzdG9uZSBpbiBpdHMgYmlkIHRvIGRyaXZlIGRv
d24gZmxpZ2h0IGNvc3RzLjwvcD48cD48L3A+PHA+VUFFIHBsYW5zIE1hcnMgY29sb255PC9wPjxw
PlRoZSBVbml0ZWQgQXJhYiBFbWlyYXRlcywgd2hpY2ggYm9hc3RzIHRoZSB3b3JsZCYjODIxNztz
IHRhbGxlc3QgYnVpbGRpbmcsIGJpZ2dlc3QgbWFsbCBhbmQgbGFyZ2VzdCBmYWtlIGlzbGFuZCwg
bm93IHdhbnRzIHRvIHB1dCBwZW9wbGUgb24gTWFycyBieSAyMTE3IGluIGFuIGludGVybmF0aW9u
YWwgZWZmb3J0LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.