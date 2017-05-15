Things You Need to Know — compiled May 15

PHA+SHVudCBvbiBmb3IgY3liZXJhdHRhY2tlcnMgPC9wPjxwPlRoZSBjeWJlcmF0dGFjayB0aGF0
IHRvb2sgY29tcHV0ZXIgZmlsZXMgaG9zdGFnZSBhcm91bmQgdGhlIHdvcmxkIGFwcGVhcnMgdG8g
c2xvdyBhcyBhdXRob3JpdGllcyB3b3JrIHRvIGNhdGNoIHRoZSBleHRvcnRpb25pc3RzIGJlaGlu
ZCBpdCAmIzgyMTI7IGEgZGlmZmljdWx0IHRhc2sgdGhhdCBpbnZvbHZlcyBzZWFyY2hpbmcgZm9y
IGRpZ2l0YWwgY2x1ZXMgYW5kIGZvbGxvd2luZyB0aGUgbW9uZXkuPC9wPjxwPkNvdXJ0IHdvbiYj
ODIxNzt0IHJlaW5zdGF0ZSB2b3RlciBsYXcgPC9wPjxwPlRoZSBVLlMuIFN1cHJlbWUgQ291cnQg
cmVqZWN0cyBhbiBhcHBlYWwgdG8gcmVpbnN0YXRlIE5vcnRoIENhcm9saW5hJiM4MjE3O3Mgdm90
ZXIgaWRlbnRpZmljYXRpb24gbGF3LCB3aGljaCBhIGxvd2VyIGNvdXJ0IHNhaWQgdGFyZ2V0ZWQg
QWZyaWNhbi1BbWVyaWNhbnMgJiM4MjIwO3dpdGggYWxtb3N0IHN1cmdpY2FsIHByZWNpc2lvbi4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPk5vcnRoIEtvcmVhIHN0cmF0ZWd5IHRlc3RlZDwvcD48cD5Ob3J0aCBLb3Jl
YSYjODIxNztzIGxhdW5jaCBvZiBhIGxvbmdlci1yYW5nZSBtaXNzaWxlIHNob3dzIGFkdmFuY2Vz
IGluIGl0cyB0ZWNobm9sb2dpY2FsIGNhcGFiaWxpdGllcyBhbmQgb2ZmZXJzIHRoZSBzdGVybmVz
dCB0ZXN0IHlldCBvZiBQcmVzaWRlbnQgRG9uYWxkIFRydW1wJiM4MjE3O3Mgc3RyYXRlZ3kgdG8g
d29yayB3aXRoIENoaW5hIHRvIGNvbWJhdCB0aGUgdGhyZWF0LjwvcD48cD5HcmlldmluZyBmYXRo
ZXIgc3BlYWtzIG91dCA8L3A+PHA+UGVubiBTdGF0ZSBmcmF0ZXJuaXR5IGJyb3RoZXJzIHdobyBv
cmRlcmVkIGEgcGxlZGdlIHRvIGd1enpsZSBhbGNvaG9sIGFuZCBmYWlsZWQgdG8gZ2V0IGFkZXF1
YXRlIGNhcmUgZm9yIGhpbSBhZnRlciBoZSB0d2ljZSBmZWxsIGRvd24gYSBmbGlnaHQgb2Ygc3Rh
aXJzIHRyZWF0ZWQgaGltIGxpa2UgJiM4MjIwO3JvYWRraWxsLCYjODIyMTsgaGlzIGZhdGhlciBz
YXlzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.